Arthur perto do Girona, apesar do interesse do Santos

O volante Arthur Melo, de 28 anos, está perto de se tornar jogador do Girona. As próximas horas serão decisivas para a chegada do meio-campista brasileiro ao time espanhol, apesar dos rumores recentes de que ele poderia reforçar o Santos, após pedido de Neymar.

A forte investida do Girona valeu a pena, especialmente porque, segundo a imprensa espanhola, a prioridade de Arthur é continuar no futebol europeu.

O acordo de empréstimo com a Juventus, clube com o qual Arthur tem contrato até junho de 2026, está perto de ser fechado e deve valer até o fim da temporada.

Em 2023/24, Arthur teve um bom desempenho enquanto esteve emprestado à Fiorentina. Ou seja, o Girona surge agora como uma grande chance para ele retomar seu melhor futebol e mirar um retorno à Seleção Brasileira. Caso a transferência se confirme, será a segunda passagem de Arthur no futebol espanhol após defender o Barcelona.

Além disso, também cogitaram o Betis como possível destino do volante.

