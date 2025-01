Botafogo encaminha empréstimo de Halter para o Vitória

Nesta sexta-feira (31), o Vitória encaminhou a contratação do defensor Lucas Halter, do Botafogo, em formato de empréstimo. Assim, ele ficará no Rubro-Negro por uma temporada e ainda terá a opção de compra ao final do período. O interesse surgiu há quase um mês, e as negociações seguiram desde então.

Todavia, pelo lado do Vitória, Halter é muito cobiçado pelo técnico Thiago Carpini, que sempre observou com bons olhos a chegada do zagueiro. Ele pode formar uma dupla defensiva com Wagner Leonardo, capitão do time nordestino. Este ano, o Rubro-Negro disputará o estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. A informação sobre a saída do defensor do Botafogo é do portal ge.

Contudo, no Botafogo, atualmente sob o comando do interino Carlos Leiria, Halter não tem muito prestígio, embora deva ser titular no domingo (02) durante a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, já que Bastos ainda está se recuperando.

Halter, aliás, foi formado nas categorias de base do Athletico-PR e teve passagens, portanto, pelas Seleções brasileiras sub-17 e olímpica. Ele foi comprado pelo Glorioso após uma excelente temporada no Brasileirão de 2023, quando disputou 54 partidas e marcou seis gols pelo Goiás. Agora, pode estar a caminho do Vitória.

