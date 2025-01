Seleção peruana tenta José Pékerman para cargo de treinador

Lanterna das Eliminatórias e cada vez mais distante da Copa do Mundo de 2026, a seleção do Peru busca mudança para seu comando técnico. E a última opção sob análise foi de tentar a contratação do treinador argentino José Pekerman.

No primeiro momento, as conversas entre as partes caminharam de maneira positiva. Ao ponto, aliás, do profissional de 73 anos de idade ter se declarado um admirador do futebol peruano e relembrar a primera procura por seus serviços. A saber, essa busca ocorreu no início da década de 90, época em que trabalhava nas categorias de base do Colo-Colo.

Entretanto, apesar desse cenário, a tendência é que o desejo dos dirigentes peruanos, no curto prazo, fique apenas no plano das ideias. Isso porque, em razão de divergência de planejamento, Pekerman preferiu não aceitar a oferta de comandar a Blanquirroja.

Diferente do que ocorre habitualmente em negociações frustradas, não foi o elemento financeiro que invabilizou o acordo, mas sim os moldes do projeto apresentado ao técnico de 73 anos de idade. Enquanto ele tinha a pretensão estender sua gestão as seleções de base, a intenção da Federação Peruana de Futebol (FPF) era foco total na seleção masculina principal.

Assim, a alta cúpula da FPF segue em busca de um novo ocupante para o cargo. No último dia 17 desse mês, outra figura conhecida do futebol sul-americano, o uruguaio Jorge Fossati, foi sacado do posto depois de apenas sete jogos.

