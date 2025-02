Flamengo estuda possibilidades de repatriar Lucas Paquetá

O Flamengo está de olho em oportunidades no mercado, e o nome de Lucas Paquetá movimenta nos bastidores. De acordo com o jornalista Guilherme Pinheiro, do canal ‘FlaZoeiro’, o Rubro-Negro estuda a viabilidade de repatriar o meio-campista de 27 anos. A diretoria considera o retorno do jogador, que pertence ao West Ham, ainda nesta janela de transferências.

O clube se blinda juridicamente devido aos riscos da negociação, já que Paquetá é alvo de um processo da FA por suposta participação em manipulação de apostas esportivas. Este momento pode ser o ideal para o atleta voltar ao Flamengo porque seu julgamento começa em março e pode se arrastar até o fim de 2025. O trunfo do Rubro-Negro é tirá-lo do foco do problema e tê-lo por empréstimo com obrigação de compra.

Apesar da janela na Inglaterra fechar na segunda-feira (3), o Flamengo ainda poderia contratar Paquetá, pois a janela brasileira segue aberta até o fim de fevereiro. O West Ham, no entanto, não conseguiria trazer uma reposição imediata. A diretoria rubro-negra segue analisando o cenário e ainda define qual postura adotará em relação a Cria do Ninho.

Lucas Paquetá já manifestou o desejo de retornar ao Flamengo. No West Ham, o brasileiro tem contrato até junho de 2027. Ele passou um período com pouca minutagem na equipe inglesa, mas voltou a ser titular. Nos últimos quatro jogos, marcou dois gols.

