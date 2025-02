Santa Cruz vence Sport e lidera o Campeonato Pernambucano

Neste sábado, 1/2, no Arruda, o Santa Cruz, em casa, venceu o Sport por 1 a 0 em jogo pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Douglas Skilo, aos 39 minutos da etapa final fez alegria da torcida do time da casa (27.506 pagantes). Com a vitória, o Santa Cruz foi aos 13 pontos, na liderança. Mas pode perder a posição em caso de vitória do Náutico, que tem dez pontos e ainda joga na rodada com o Retrô, neste domingo. O Sport, por sua vez, tem nove pontos, em quarto lugar, e perdeu a invencibilidade.

Regulamento

Pelo regulamento, os dez times jogam em turno único. Os dois primeiros avançam para as semifinais. Mas os times de terceiro a sexto jogam uma repescagem para alcançar a semifinal. Os três últimos são rebaixados. Caso terminasse hoje, Jaguar, Afogados e Petrolina seriam os rebaixados.

Violência

O clássico ficou, infelizmente, marcado pela barbárie. Uma série de brigas de facções no entorno do Arruda e, dentro de campo, muitos roubos e furtos, principalmente em cima de camelôs, que tiveram suas águas e bebidas roubadas por arruaceiros, mesmo com forte policiamento, que tentava evitar as ações dos vândalos. Do lado da torcida do Sport, o visitante, brigas entre membros de facções do mesmo time.

Como foi Santa Cruz x Sport

Com forte marcação e Balotelli em cima de Lucas Lima, o principal jogador do Sport, o Santa Cruz conseguiu evitar jogadas criativas do rival e teve melhor imposição ofensiva, quase marcando em três oportunidades antes dos 30 minutos. Vini Moura obrigou o goleiro Kaique França a fazer grande defesa e Israel, em chute de longe, fez o goleiro do Sport a fazer ótima intervenção. Já o Sport só equilibrou o jogo a partir dos 30 minutos. E por pouco não foi para o intervalo na frente: um chute de Barletta morreu na trave.

No segundo tempo o jogo estava morno até os sete minutos, quando Vinicius Silva mandou uma bomba que passou raspando o gol do goleiro do Sport. Mas a partir dos 15 minutos, o Sport cresceu. Mas aí brilhou o goleiro do Santa, Rokenedy. Primeiramente, evitou um golaço de Lucas Lima, mandando a escanteio. Depois, Antonio Carlos cabeceou bateu na trave direita e o goleiro Rokenedy salvou na linha. O jogo voltou a pegar fogo e ficar lá e cá. O lateral-direito Toty chutou uma raspando. Barletta acertou novamente a trave do Santa. Mas, aos 39 minutos veio o gol do Santa, o melhor time em campo. Após cruzamento de Rafinha, Douglas Skilo concluiu para definir a vitória por 1 a 0 no Classico das Multidões de Pernambuco.

