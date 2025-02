Corinthians toma susto no final, mas vence Noroeste e segue 100% dentro de casa

O Corinthians segue imbatível dentro da Neo Química Arena. Na noite deste sábado (01), o Timão bateu o Noroeste por 2 a 1 e conquistou sua terceira vitória dentro de casa no Campeonato Paulista. Igor Coronado e Talles Magno marcaram os gols alvinegros, um em cada tempo. Pedro Felipe descontou nos minutos finais.

A vitória colocou o Timão, momentaneamente, na liderança do Grupo A, com 15 pontos. O Corinthians depende de um tropeço do Mirassol contra o Velo Clube para seguir na primeira colocação. Já o Noroeste segue na terceira colocação do Grupo C, com seis pontos.

O Timão não terá descanso. Na segunda-feira (03), o Corinthians vai ao interior do estado encarar o Novorizontino, em partida antecipada da 11ª rodada. Já o Noroeste enfrenta a Ponte Preta, na quarta-feira (05), em Bauru.

Corinthians pressiona e sai na frente

O Corinthians começou a partida indo para cima e criando oportunidades. Nisso, começou o grande duelo da partida: Memphis x Felipe Alves. Na primeira, o holandês recebeu de Talles Magno na área, chutou cruzado e parou em boa defesa do goleiro. Depois, o atacante recebeu um presente na área, virou uma bela bicicleta e o goleiro salvou mais uma vez.

Porém, na terceira chance, não teve jeito. Após cobrança de escanteio rápida, Memphis chutou da entrada da área, Felipe defendeu, mas Igor Coronado aproveitou para abrir o placar. O autor do gol teve a chance para ampliar, após fazer uma fila, chutar fraco e o goleiro apareceu mais uma vez para manter o placar mínimo na primeira etapa.

Timão amplia e toma susto no final

O Timão seguiu melhor na segunda etapa. Logo nos primeiros minutos, Romero aproveitou cruzamento de Carrillo e marcou, mas o auxiliar pegou o impedimento do peruano. O Noroeste tentou engrossar mais no campo de ataque, mas não conseguiu criar chances de perigo.

Com algumas alterações, o Corinthians recuperou o domínio do jogo e chegou ao segundo gol. Em uma bela jogada, Matheus Bidu acionou Coronado, que deu um belo passe para Charles, que só tocou para Talles Magno tirar de Felipe Alves e marcar mais um. Somente após a desvantagem ficar maior que o Noroeste conseguiu assustar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Carlão, que finalizou para defesa de Hugo Souza.

A situação do clube de Bauru piorou aos 40′, quando Rodolfo Filemon fez falta em Yuri Alberto e recebeu o cartão vermelho. Na cobrança, Igor Coronado mandou na rede por cima do gol. Mesmo com a desvantagem, o Norusca conseguiu colocar um drama nos minutos finais. Cicinho deu um belo lançamento para Pedro Felipe, que tirou Hugo Souza e descontou.

CORINTHIANS 2 x 1 NOROESTE

Campeonato Paulista – sexta rodada

Data e horário: 1/2/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público total: 43.150 torcedores

Renda: R$ 2.600.989,00

Gols: Igor Coronado, 33’/1ºT (1-0); Tales Magno 29’/2ºT (2-0); Pedro Felipe, 44’/2ºT (2-1)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramanho, Cacá e Matheus Bidu (Palacios, 44’/2ºT); Raniele, Carrillo (Charles, 24’/2ºT) e Coronado (Luiz Eduardo, 44’/2ºT); Talles Magno (Hector Hernanez, 44’/2ºT), Memphis Depay e Romero (Yuri Alberto, 24’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

NOROESTE: Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos, Maycon, Renan Araújo (Cicinho, 15’/2ºT) e Maykon Jesus; Léo Costa (Pedro Felipe, intervalo), Dudu Miraíma e Denner (Jonatas Paulista, 35’/2ºT); Thiago Lopes (Matheus Blade, intervalo) (Jenison, 47’/2ºT) e Carlão. Técnico: Paulo Comelli

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Luis Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Adriano de Assis Miranda



Cartões Amarelos: Cacá e André Ramalho (COR); Renan Araújo e Cicinho (NOR)

Cartão Vermelho: Rodolfo Filemon (NOR)

