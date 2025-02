Kolo Muani faz a diferença na goleada da Juventus sobre o Empoli

Apesar de levar um tremendo susto diante do Empoli, em casa, a Juventus se recuperou no segundo tempo, virou e goleou por 4 a 1, com gols de Kolo Muani (dois), Vlahovic e Francisco Conceição. Este jogo, pela 23ª rodada, que rolou na Arena Juventus, teve o time visitante, que está na zona de rebaixamento, melhor nos primeiros minutos, conseguindo equilibrar por boa parte do tempo. Porém, como ficou com dez jogadores no final, levou os gols nos minutos finais. A Juve mereceu vencer, mas o 4 a 1 foi um placar enganador.

Com 40 pontos, a Juventus pula para o quarto lugar e entra na briga por vaga à Champions na próxima temporada. No entanto, ainda pode ser superada pela Lazio. O Empoli tem 21 pontos, está em 17º (o primeiro fora da zona de rebaixamento), mas não entrará no Z3 ao fim da rodada

Empoli surpreende

O Empoli surpreendeu nos primeiros 20 minutos. Afinal, logo saiu na frente com um gol de Sciglio, escorando um escanteio da esquerda. E teve pelo menos outra grande oportunidade, além de um pênalti marcado, mas anulado pelo VAR, pois houve um toque de mão na bola no início da jogada. Somente depois dos 20 minutos a Juventus conseguiu reequilibrar o jogo, conseguindo o gol logo após o término de um escanteio. Quase ampliou em jogadas de bola parada e chegou a ter um pênalti anulado pelo VAR devido a um toque de mão no início da jogada. Depois dos 20 minutos, a Juve cresceu. Nico González teve uma boa chance, mas o goleiro Vasquez salvou, e quase marcou. Ma o time foi para o intervalo atrás do placar.

Kolo Muani vira o jogo

No segundo tempo, a Juventus procurou impor o seu jogo e virou com dois gols em dois minutos, de Kolo Muani. Aos 15, o francês recebeu de Koopmeiners, ganhou no corpo de Goglichidze e chutou com categoria para deixar tudo igual. Dois minutos depois, a virada: Yldiz rolou para Weah, que chutou. No meio do caminho, a bola bateu em Kolo Muani e entrou.

Aos 38, quando o Empoli tentava esboçar uma reação para buscar o empate, Maleh fez uma falta feia em Nico González e foi expulso, deixando o time com dez jogadores. Isso matou o time visitante, que levou mais dois gols nos minutos finais. No fim, aos 45, a Juve ampliou com uma bomba de Vlahovic, que saiu do banco e deixou o seu ao chutar de fora da área, após receber um belo passe de Francisco Conceição. Aos 47, Francisco Conceição recebeu um passe em profundidade, entrou na área e mandou uma bomba.

Jogos da 23ª rodada do Italiano

Sexta-feira (31/1)

Parma 1×3 Lecce

Sábado (1/2)

Udinese 3x2Venezia

Monza 0x1 Verona

Atalanta 1×1 Torino

Bologna 2×0 Como

Domingo (2/2)

Juventus 4×1 Empoli

Fiorentina x Genoa – 11h

Milan x Inter de Milão – 14h

Roma x Napoli – 16h45

Segunda-feira (3/2)

Cagliari x Lazio – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.