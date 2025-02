Lamine Yamal faz jogadas fantásticas, Barcelona massacra, mas só faz 1 a 0 no Alavés

Foi bem mais difícil do que se esperava, mas o Barcelona venceu o Alavés neste domingo (2/2), pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo no Estádio Olímpico (a casa do Barça até a conclusão da reforma do Camp Nou) terminou 1 a 0, definido por um gol de Lewandowski. Apesar do placar magro, o time catalão foi muito superior e contou com Lamine Yamal fazendo jogadas incríveis. Uma delas, driblando sete jogadores e dando um lançamento de Gerson em seguida. Além disso, foi na sobra de um chute do garoto-sensação que saiu o gol de Lewa, aos 16 minutos do segundo tempo. No fim ele levou amarelo absurdo. Recuprou uma bola com extrema categria e o juiz deu falta e ainda mandou um cartão no craque.

Com a vitória, o Barcelona soma mais três pontos e chega aos 45, em terceiro lugar, atrás do Real Madrid (49 pontos) e Atlético de Madrid (48). Já o Alavés, que fez um bom jogo defensivo, mas pouco assustou no ataque, tem 21 pontos e segue em 18º, na zona de rebaixamento.

Yamal brilhante para o Barcelona

O primeiro tempo foi decepcionante; o Barcelona praticamente só conseguia algo com Yamal, já que Rafinha e Lewandowski não conseguiam sair da marcação. Além disso, Gavi saiu machucado aos 10 minutos, appos choque de cabeça com Conechny (ambos foram substituídos). Yamal levantava a torcida. Sua jogada, pegando a bola no meio de campo e passando por sete jogadores e lançando Raphinha que chutou raspando. Foi um primor que já viralizou nas redes sociais. Mas, infelizmente, não resultou em lance de perigo para o gol do Alavés. Para se ter uma ideia, o primeiro chute a gol aconteceu apenas aos 43 minutos, um chute de Pedri que foi bem defendido pelo goleiro Owono.

No segundo tempo, o Barcelona começou a ser mais eficaz no ataque. Yamal quase fez um belo gol, mas Owono fez uma defesa milagrosa. Rafinha também começou a aparecer pela esquerda com boas jogadas. Aos 16 minutos, o Barça conseguiu furar a retranca. Após boa troca de passes, Yamal chutou, a bola resvalou na defesa e sobrou para o chute seco e preciso de Lewandowski para o gol. E o placar ficou mesmo em 1 a 0. Magro para um timecom 73% d eposse e 11 a 4 em finalizações (mas o Alavés não acertiu uma no alvo).

Jogos da 22ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (31/1)

Leganés 0x1 Rayo Vallecano

Sábado (1/2)

Getafe 0x0 Sevilla

Villarreal 5×1 Valladolid

Atlético de Madrid 2×0 Mallorca

Espanyol 1×0 Real Madrid

Domingo (2/2)

Barcelona 1×0 Alavés

Valencia x Celta – 12h15

Osasuna x Real Sociedad – 14h30

Betis x Athletic Bilbao -17h

Segunda-feira (3/2)

Girona x Las Palmas – 17h

