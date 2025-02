Arsenal goleia o City e Haaland ainda enfrenta zoação

Arsenal e Manchester City fizeram um jogo movimentadíssimo neste domingo, 1/2, pela 24ª rodada da Premier League inglesa. A partida foi no Emirates, em Londres, e quem levou a melhor foi o time da casa. Afinal, aproveitando as muitas falhas de passe do City, o Arsenal goleou por 5 a 1. Odegaard, Partey, Lewis-Skelly, Havertz e Nwaneri marcaram para os Gunners, enquanto Haaland fez o gol dos Citizens.

O Arsenal volta à vice-liderança isolada, com 50 pontos, contra 47 do Nottingham Forest. O Liverpool lidera com 56 pontos. Já o tetracampeão Manchester City está cada vez mais longe do sonho do penta. Afinal, tem 41 pontos, em quarto lugar, e correndo o risco de sair até mesmo da zona da Champions.

Gol relâmpago

Mal começou o jogo e, aos dois minutos, o Arsenal já foi logo marcando. Akanji teve uma falha terrível, perdendo a bola para Trossard. Havertz recebeu e rolou para a conclusão de Odegaard, que fez 1 a 0. O Arsenal nem parecia que ainda jogava sem seu principal atacante, Saka (que segue se recuperando de lesão). Dominava totalmente e quase ampliou quando Martinelli apareceu pela direita e tocou sem chance para Ortega. O gol foi anulado por impedimento.

Somente a partir dos 20 minutos o City acordou para o jogo, mas parou no goleiro Ortega. Primeiramente, ele fez uma defesa incrível em cabeçada de Gvardiol. A bola foi no travessão e ainda passou por Haaland. Mais tarde, fez outra defesa incrível em chute de Savinho, que bateu em Stones. Contudo, no reflexo o alemão defendeu. Mas o Arsenal também perdeu um gol feito com Havertz. Assim, o placar seguiu 1 a 0 até o fim do primeiro tempo.

Arsenal detona no 2º tempo

A etapa final começou com o City mostrando as garras. Aos 9 minutos, Savinho cruzou e Haaland fez um belo gol de cabeça. Mas a resposta do Arsenal veio em seguida: dois minutos depois, Foden deu um passe errado na intermediária da defesa. No pé de Thomas Partey, o volante, em seu jogo 150, agradeceu e mandou uma bomba que ainda bateu em Stones, enganando o goleiro Ortega e morrendo no gol. Aos 18, veio o terceiro gol: Lewis-Skelly recebeu na entrada da área pela esquerda, saiu da marcação e chutou para fazer 3 a 1, seu primeiro gol no time profissional. Ele ainda fez uma incrível zoada e comemorou ao estilo zen, como Haaland faz.

O City estava nocauteado e viu o Arsenal ampliar com um chute certeiro de Havertz, na direita do ataque, aos 31. NO último lancedo jogo, nos acréscimos, Nwaneri num chute de fora da parea pela esquerda, fechou o placar em 5 a 1. Fim de jogo e impiedosa goleada dos Gunners no tetracampeão.

Jogos da 24ªrodada do Inglês

Sábado (1/2)

Nottingham Forrest 7×0 Brighton

Bournemouth 0x2 Liverpool

Newcastle 1×2 Fulham

Everton 4×0 Leicester

Ipswich 1×2 Southampton

Wolverhampton 2×0 Aston Villa

Domingo (2/2)

Manchester United 0x2 Crystal Palace

Brentford 0x2 Tottenham

Arsenal 5×1 Manchester City

Segunda-feira (3/2)

Chelsea x West Ham – 17h

