Cagliari x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas, Cagliari e Lazio se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 16h45 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. De um lado, o Rossoblu chega ameaçado pela zona de rebaixamento, enquanto Biancocelesti tenta entrar no G-4 para acirrar a disputa por uma vaga na Liga dos Campeões na temporada 2025/26.

Veja a classificação do Campeonato Italiano!

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais ESPN 2 (TV fechada) e o Disney+ (plataforma de streaming)

Como chega o Cagliari?

Na beira da zona de rebaixamento, o Cagliari busca a vitória para se afastar da briga. O time da região da Sardenha entra em campo ciente dos resultados dos adversários diretos, que tropeçaram. Assim, caso conquiste os três pontos, pode abrir quatro pontos de distância para a zona da degola.

Porém, o desafio não é fácil. O Cagliari teve dificuldades contra todos os adversários da parte de cima da tabela. Portanto, mesmo jogando em casa, a tendência é um jogo duro. O fator casa, no entanto, é a principal esperança do time comandado pelo técnico Davide Nicola para somar pontos.

Como chega a Lazio?

Apesar de distante da briga pelo título, a Lazio sonha com uma vaga na Liga dos Campeões de 2025/26. Assim, a Biancocelesti busca a vitória fora de casa para entrar no G-4. O técnico Marco Baroni voltará a contar com nomes que foram poupados na Liga Europa, como Zaccagni, Rovella e Guendouzi.

A Lazio é favorita no confronto. A Biancocelesti tem mostrado um bom equilíbrio entre defesa e ataque, sendo eficiente na criação de jogadas e na imposição de seu ritmo dentro das partidas.

Cagliari x Lazio

Campeonato Italiano – 23ª rodada

Data e horário: 03/02/2025, às 16h45 (de Brasília)

Local: Sardegna Arena, em Cagliari, na Itália

Cagliari: Elia Caprile; Adam Obert, Sebastiano Luperto, Mina e Zapp; Felici, Alessandro Deiola, Marin e Zortea; Gianluca Gaetano; Roberto Piccoli. Técnico: Davide Nicola

Lazio: Ivan Provedel; Luca Pellegrini, Romagnoli, Mario Gila e Adam Marusic; Mattéo Guendouzi, Dele-Bashiru e Boualaye Dia; Gustav Isaksen (Pedro), Mattia Zaccagni e valentín Castellanos. Técnico: Marco Baroni

Árbitro: Gianluca Manganiello

Assistentes: Alessio Berti e Alessandro Cipressa

VAR: Daniele Paterna

