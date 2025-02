Gerson, do Flamengo, revela que levou injeção antes da decisão da Supercopa

Um dos destaques do time, Gerson revelou que atuou no sacrifício na decisão da Supercopa Rei contra o Botafogo neste domingo, no estádio Mangueirão. O meia do Flamengo, aliás, sentiu um incômodo na posterior da coxa direita durante o aquecimento, mas seguiu entre os titulares e atuou durante todo o duelo.

“A pré-temporada está sendo pegada. Eu senti um pouco ali (no aquecimento). Ontem já no bobinho tinha sentido um pouco. Hoje ali quando eu dei um passo, um passo normal, eu senti mais um pouquinho também. Só que já no vestiário ali eu já tomei a injeção. Falei que eu ia no meu limite e graças a Deus consegui ir até o final. E feliz por isso.

Capitão do Flamengo, Gerson foi o responsável por levantar a taça do tricampeonato do clube na Supercopa. O meia exaltou a conquista, mas garantiu que esse é apenas o primeiro passo para a temporada.

“Feliz, ganhamos hoje e temos que comemorar porque faz parte. Se o adversário ganhasse, ele ia comemorar. Ganhamos e estamos comemorando. Mas é com os pezinhos no chãos porque o ano está só começando e a gente tem muito pela frente ainda e vamos em busca dos nossos objetivos”, completou Gerson.

Agora, o Flamengo se isola como o maior campeão da Supercopa do Brasil, com três títulos (2020, 2021 e 2025). Gerson, aliás, faturou os três títulos pelo Flamengo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.