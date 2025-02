Filipe Luís é sincero sobre saída de Alcaraz do Flamengo

Após título da Supercopa do Brasil, o técnico Filipe Luís explicou a saída de Alcaraz do Flamengo. O treinador revelou que houve uma conversa com o jogador na quinta-feira, quando Filipe Luís tomou conhecimento da proposta do clube inglês pelo argentino.

A princípio, o meia se comprometeu a trabalhar para retomar seu espaço no time e, no mesmo dia, foi titular e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa. Depois do confronto, no entanto, o jogador comunicou a decisão para sair do clube, de acordo com o comandante.

“Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou: “ok, vou tentar, hoje eu tenho uma oportunidade para demonstrar”. Jogou, jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu o Alcaraz ter saído, não ter dado certo na minha mão. Mas, é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. E eu falei para o Boto porque é um investimento muito alto. E eu não estou tirando o melhor rendimento desse jogador. A conversa foi muito franca”, disse antes de complementar.

“Eu olho o momento. Se o jogador não fala no campo, não dá. Tem que mostrar ele está no nível para jogar. Como mostrou Michael que também estava no banco, o Evertton Araújo que era o quarto volante. O jogador fala no campo e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda”, disse.

O empréstimo de Alcaraz

O Flamengo, aliás, emprestou Alcaraz apenas cinco meses depois da chegada do atleta ao clube. Reforço mais caro da história do Rubro-Negro, o meia argentino custou US$ 20 milhões (R$ 110 milhões na cotação de 28 de agosto de 2024, data do anúncio da contratação).

