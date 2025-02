Raio-x dos gols de Vegetti pelo Vasco; números impressionam

O atacante Vegetti já é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. Ao anotar duas vezes no empate do Vasco em 2 a 2 com o Volta Redonda, no último sábado (1º), o argentino chegou aos cinco gols na Taça Guanabara e, assim, aos 38 com a camisa da Cruz de Malta.

O Jogada10 fez, então, um raio-x dos tentos do Pirata desde que chegou ao clube, em agosto de 2023. De lá para cá, participou de 79 jogos, onde anotou seus 38 gols. A média é, dessa forma, de 0,48 gol por partida. Veja abaixo a distribuição dos tentos de Vegetti.

O camisa 99 tem duas principais forças: o cabeceio e a finalização de primeira. Afinal, 12 dos 38 gols foram de cabeça, o que representa 31,6% dos tentos (quase um terço). E simplesmente 89,5% das bolas na rede são em finalizações de primeira, contando, é claro, os próprios cabeceios e cobranças de pênaltis.

Falando nas penalidades máximas, foram seis até o momento. Ele desperdiçou duas cobranças (contra Criciúma e Atlético-GO, ambos pelo Brasileirão 2024). Vegetti também anotou suas três batidas nas disputas da Copa do Brasil contra Água Santa, Fortaleza e Athletico, mas estes tentos não entram para a conta de sua artilharia.

Seu pé direito também funciona muito bem, aliás. Dos 38 gols, 21 foram com o pé dominante, o que representa 55,2% de seus tentos. Apenas quatro gols foram de esquerda – 10,5%. Ainda há espaço, assim, para seu gol de costela contra a Portuguesa, que representa 2,6% dos gols.

Raio-x dos gols de Vegetti pelo Vasco

79 jogos/38 gols – 0,48 g/j

PARTE DO CORPO

12 de cabeça – 31,6%

21 pé direito – 55,2%

4 pé esquerdo – 10,5%

1 outros (costela) – 2,6%

MÉTODO

6 de pênalti – 15,8%

32 em jogo aberto – 84,2%

TOQUES NA BOLA

34 de primeira – 89,5%

4 de 1+ toque – 10,5%

