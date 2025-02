Romário engata namoro com estudante de 21 anos

Romário Faria está de namorada nova! O baixinho está em um relacionamento sério com a estudante Alicya Gomes, de 21 anos. Segundo o Extra, eles começaram a se relacionar durante a última campanha eleitoral do ex-jogador, quando ele subiu em vários palanques na Baixada Fluminense, onde ela mora.

A primeira aparição dos dois foi no Rock in Rio, em outubro. Romário levou a estudante para a área vip do festival, na última noite do evento, para curtir o show da Mariah Carey. No local, eles se misturaram com os outros convidados, no entanto chegaram a ser flagrados juntos.

Dessa forma, Romário já está namorando a Alicya Gomes há seis meses. Na última sexta-feira (31), os dois estavam juntos no evento em que reuniu amigos, artistas e atletas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca.

Conheça Alicya Gomes

Alicya Gomes, de 21 anos, é natural da Baixada Fluminense, é estudante e possui um perfil discreto nas redes sociais. No Instagram, ela tem mais de 5 mil seguidores. Além disso, a conta é privada, apenas para seguidores selecionados.

Romário já casou três vezes

Romário já teve três casamentos. Monica Santoro, foi a primeira e o relacionamento terminou em 1995, após o Baixinho admitir inúmeros casos extraconjugais. Logo depois, engatou em um casamento que durou cinco anos com Danielle Favatto. Por fim, Romário subiu ao altar pela última vez com a modelo Isabelle Bittencourt em 2002, e se divorciou dela 12 anos depois.

O ex-jogador tem seis filhos: Romarinho, Danielle Favatto, Ivy Faria, Moniquinha Faria, Isabellinha Faria e Raphael Faria.

