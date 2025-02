Aos 44 anos, Fábio recebe reajuste salarial do Fluminense

Perto de completar 200 jogos pelo Fluminense, o goleiro Fábio recebeu uma valorização salarial. Capitão do time na ausência de Thiago Silva, o arqueiro de 44 anos é dos principais jogadores do elenco. Dessa forma, a diretoria tricolor opta por aumentar o salário do experiente atleta.

Mas, segundo informações do “ge” desta segunda-feira (3), a validade do contrato segue inalterada. Isso significa que Fábio assinou um aditivo em seu vínculo, com o mesmo seguindo até o fim de 2025. Ele recusou propostas de times brasileiros e do exterior antes da temporada começar.

Fábio chegou ao Fluminense em 2022, pouco após deixar o Cruzeiro, onde é um dos maiores ídolos. À época, o jogador não renovou o contrato e ficou livre no mercado, quase fechando com o América-MG. Dessa forma, o Flu agiu rápido e acertou com o arqueiro para receber R$ 150 mil.

Com suas ótimas atuações, o Tricolor renovou seu vínculo em 2023, dando seu primeiro aumento substancial no salário. Agora, mesmo aos 44 anos, o jogador não pensa em aposentadoria. Fábio conquistou o Campeonato Carioca (2022 e 2023), além da Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024), chegando aos 191 jogos pelo Fluminense no empate em 1 a 1 com o Boavista, no último domingo (2). Sendo assim, o goleiro deve chegar às 200 partidas com a armadura tricolor ainda em 2025. Ele completará 45 anos em 30 de setembro.

