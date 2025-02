Atalanta x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Copa da Itália estão de volta. Nesta terça-feira (4), a Atalanta recebe o Bologna às 17h (de Brasília), no Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, pelas quartas de final do torneio mata-mata mais importante do futebol italiano.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).

LEIA MAIS: João Félix deixa o Chelsea e acerta empréstimo com o Milan

Como chega a Atalanta

Atual campeã da Liga Europa, a Atalanta não atravessa um bom momento na temporada e tenta virar a chave para buscar a classificação na Copa da Itália. A equipe venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas do Campeonato Italiano e caiu para a terceira posição, com 47 pontos. Assim, a diferença para o líder Napoli é de sete pontos.

Já na Copa da Itália, a Atalanta atropelou o Cesena e garantiu a vaga nas quartas de final com uma goleada por 6 a 1.

Além disso, o técnico Gasperini segue com alguns desfalques no elenco para o jogo desta terça-feira. Assim, Scamacca Carnesecchi, Kolasinac e Scalvini, lesionados, são baixas confirmadas na Atalanta.

Como chega o Bologna

Por outro lado, o Bologna vive um grande momento na temporada e quer aproveitar isso para surpreender a Atalanta em Bérgamo. Isto porque o time está há sete jogos sem perder, com quatro vitórias e três empates.

Ao mesmo tempo, a equipe subiu na tabela do Campeonato Italiano e ocupa atualmente o 7º lugar, com dois pontos a menos que a Fiorentina, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias, na 6ª posição.

Na Copa da Itália, o Bolgona vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Monza, que confirmou levou o time às quartas de final.

Por fim, as baixas confirmadas do Bologna ficam por conta de Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini, lesionados.

Atalanta x Bologna

Quartas de final da Copa da Itália

Data e horário: terça-feira, 04/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo (ITA).

Atalanta: Patricio; Kolasinac, Hien e Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon e Ruggeri; De Ketelaere e Samardzic; Retegui. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Beukema e Lykogiannis; Freuler e Pogba; Ndoye, Odgaard e Dominguez; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

Árbitro: Livio Marinelli (ITA).

Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.