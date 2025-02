Cristiano Ronaldo se aproxima do milésimo gol e chega a 700 vitórias por clubes

Cristiano Ronaldo alcançou mais um feito impactante pelo Al Nassr. Nesta segunda-feira (3), o time saudita goleou por 4 a 0 o Al Wasl com dois do atacante português em jogo válido pela Liga dos Campeões da Ásia.

Desse modo, CR7 chega a 700 vitórias por clubes ao longo de sua expressiva carreira. A partida marcou, ainda, a estreia de Jhon Durán pelo Al Nassr, que não encontrou forte resistência do adversário.

Al Hassan finalizou de fora da área, no cantinho, para abrir o placar aos 24 minutos. Cristiano Ronaldo, perto do intervalo, converteu cobrança de pênalti após revisão do VAR para ampliar aos 43′. Jung Seung-Hyun chegou a balançar a rede nos acréscimos, mas teve o gol corretamente anulado por impedimento.

Na etapa final, Sadio Mané fez excelente jogada individual pela esquerda e cruzou na medida para CR7 cabecear sem chances de defesa. Aos 42′, Al Fatil, também de cabeça, transformou o triunfo em goleada e deu números finais ao placar.

Com os dois tentos anotados, Cristiano Ronaldo chega a 923 na carreira e, assim, se aproxima do sonhado milésimo gol.

