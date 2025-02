Monagas x Defensor Sporting (Libertadores): Onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa Libertadores de 2025 tem início nesta terça-feira, 4/2, com o jogo de abertura da primeira fase eliminatória (Pré-Libertadores). Na Venezuela, o Monagas recebe os uruguaios do Defensor Sporting, às 21h30 (de Brasília). A partida será no Monumental, em Maturín. O Monagas chega a esta fase após terminar o Campeonato Venezuelano como o terceiro colocado geral. Já o Defensor Sporting foi o segundo melhor colocado entre os times não finalistas do Campeonato Uruguaio.

O Defensor Sporting vai para sua 18ª participação na Libertadores. Nunca conquistou o título, mas chegou à semifinal na edição de 2014. Já o Monagas está em sua quarta participação. Porém, jogou apenas uma vez a fase de grupos, em 2023. Contudo, não avançando às oitavas. Quem vencer este mata-mata na próxima fase enfrentará o Cerro Porteño.

Alem deste duelo, há mais dois jogos pela 1ª fase: Nacional-PAR x Alianza Lima-PER e Blooming-BOL x El Nacional-EQU. Cada um dos seis times já garantiram premiação de US$ 400 mil (2,34 milhões). Mas os três que avançarem asseguram mais US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões)

Confira todos os classificados da Libertadores-2025

Onde assistir ao jogo da Libertadores

A Paramount transmite a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Monagas

O treinador é Jhonny Ferreira, o mesmo que comandou o time na campanha da Libertadores de 2023. Para ele, não será surpresa se seu time abrir vantagem no jogo de ida, visando disputar a volta em Montevidéu com maior tranquilidade.

“Temos uma importante partida contra um rival tradicional. Mas queremos passar de fase e para isso estamos muito bem preparados para começar esta batalha com uma vitória convicente, disse Ferreira ao jornal venezuelano “Líder”.

O time contratou sete reforços, sendo o principal deles o atacante Elías Alderete, que é presença certa nesta terça-feira. Assim, formará dupla de ataque ao lado de Tomás Rodríguez, artilheiro do time no último Venezuelano com 16 gols.

Como chega o Defensor

O time espanhol embarcou para a Venezuela nesta segunda-feira. O treinador Álvaro Navarro poderá contar com o recém-contratado Francisco Ginella. No entanto, o goleador Felipe Cadenazzi não se recuperou de lesão e está fora. Assim, é provável que Diego Abreu e Xavier Biscayzacú formem a dupla ofensiva. Uma baixa inusitada é a de Alfonso Barco. O jogador é peruano e, de acordo com a lei venezuelana, cidadãos nascidos no Peru só entram no país com visto especial, o que não ocorreu com Barco.

MONAGAS-VEN X DEFENSOR SPORTING-URU

1ª fase eliminatória da Libertadores – Jogo de ida

Data e Horário: 4/2/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental, Maturín (VEN)

MONAGAS: Olivares; Iñiguez, Piris, Manrique e Henry; Romero, Lovera, Pinto e Basante; Rodriguez e Alderete. Técnico: Jhonny Ferreira

DEFENSOR SPORTING: Kevin Dawson; Kevin Prieto, De los Santos, Juan Viacava e José Ignacio Álvarez

Soría, Walter Montoya e Juan Manuel Jorge; Franco Soldano, Diego Abreu e Biscayzacú. Técnico: Alvaro Navarro

Árbitro:Augusto Aragon (EQU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.