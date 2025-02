Roma fará oferta para tentar tirar Carlo Ancelotti do Real Madrid

A Roma tem interesse em contar com o técnico Carlo Ancelotti, que atualmente comanda o Real Madrid. Com isso, o clube da capital italiana prepara uma oferta para tentar tirá-lo da equipe merengue, segundo o jornal As, da Espanha. Afinal, o comandante tem um carinho especial pelo time italiano desde os tempos em que era jogador.

Dessa forma, o Grupo Friedkin, dono da Roma, tenta convencer o treinador italiano. O intuito, portanto, é elevar o patamar da equipe no cenário europeu, com títulos e bom futebol.

Além disso, o grupo pretende apresentar um projeto semelhante ao de José Mourinho em 2021. Na ocasião, o português levou o time ao a Liga Conferência da Uefa na temporada 2021/22, mas deixou o cargo no início de 2024 por causa dos fracos resultados.

Assim, eles contam com um desejo antigo de Ancelotti de treinar a equipe. Ele foi jogador da Roma entre 1979 e 1987, sendo o time que mais jogou na carreira.

