Independiente del Valle apresenta novos uniformes para a temporada 2025

Através de seus canais oficiais, o Independiente del Valle apresentou seus novos uniformes para a temporada 2025. E o clube equatoriano, de maneira declarada, fez um “retorno as origens” no design da camisa principal. Isso porque, ao invés do estilo degradê adotado para 2024, retornam as tradicionais listras verticais em azul e preto.

Com a divulgação composta por três novos desenhos, o uniforme para duelos como visitante sustenta o tom rosa do ano passado. Entretanto, seguindo a linha de inovação pregada pelo clube, a terceira indumentária adota um tom azul claro, com pequenos detalhes em branco e preto nas mangas e na parte da gola.

Para exibir a novidade, o bicampeão da Sul-Americana usou como modelos dois atacantes que estavam no elenco em 2024, casos de Romario Ibarra e Jeison Medina. Além dos citados, também vestiu a nova camisa um nome conhecido do torcedor do São Paulo, o meio-campista Jhegson Méndez, reforço do Del Valle para 2025. Fora dos planos do técnico Luis Zubeldía, ele tinha sido emprestado ao Elche, da Espanha, antes de retornar ao clube paulista e rescindir seu vínculo antes de assinar com os equatorianos.

Estreia da roupa nova

Diferente do calendário no Brasil, os jogos de caráter oficial no Equador só voltaram no último fim de semana. El Nacional e LDU jogaram a Supercopa local e a Liga foi campeã após empate sem gols no tempo normal e vitória nas penalidades. A saber, o Campeonato Equatoriano 2025 começa somente no dia 14 de fevereiro.

Assim, a estreia do novo uniforme do Independiente del Valle acontece em amistoso na próxima quarta-feira (5), diante do Vinotinto FC, no estádio Banco Guayaquil.

