Alphonso Davies renova com o Bayern de Munique até 2030

O Bayern de Munique encerrou uma das grandes novelas das últimas janelas de transferências. Isto porque o clube anunciou, nesta terça-feira (4), a renovação de contrato do lateral-esquerdo Alphonso Davies até 2030.

O canadense, cujo vínculo terminaria neste verão, era alvo de interesse do Real Madrid, mas optou por permanecer na equipe alemã. Para celebrar a renovação, o Bayern divulgou um vídeo nas redes sociais em que Davies aparece cantando sobre sua decisão de continuar no clube, que o contratou do Vancouver Whitecaps em 2018.

“Não vou a lugar nenhum, estou aqui para ficar”, diz o jogador antes de iniciar um rap de cerca de um minuto sobre a renovação.

Mais tarde, em entrevista, Davies expressou sua felicidade com o novo contrato.

“Estou muito feliz por renovar com este grande clube. Cheguei ao Bayern com 18 anos e sempre quis aprender o máximo para me tornar um dos melhores na minha posição. Agora, estou ansioso por mais cinco anos juntos. Já conquistei muito, mas ainda há mais por vir”, disse Alphonso Davies.

Em sete temporadas pelo Bayern, Davies disputou mais de 200 jogos e conquistou 14 títulos, incluindo cinco Bundesligas e uma Champions. Na atual temporada, ele tem um gol e quatro assistências em 25 partidas.

