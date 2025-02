Leganés x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa do Rei da Espanha. Nesta quarta-feira (5), o Real Madrid visita o Leganés às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque, pelas quartas de final do torneio mata-mata mais importante do futebol espanhol. Quem vencer garante vaga na semifinal. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Leganés

O Leganés terá a vantagem de jogar em casa para tentar surpreender o Real Madrid e avançar na Copa do Rei. Isto porque o principal objetivo do time na temporada é permanecer na elite do futebol espanhol. No momento, a equipe briga na parte de baixo da tabela e ocupa a 15ª posição. Ao mesmo tempo, o Leganés vem de uma derota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano, em casa, na rodada passada de La Liga.

Em sua trajetória nesta edição da Copa do Rei, o Leganés eliminou Ciudad de Lucena, Estepona, Cartagena e Almería antes de chegar às quartas de final.

Para o duelo desta quarta-feira, o Leganés terá os desfalques de Enrique Franquesa e Seydouba Cissé, ambos lesionados.

Como chega o Real Madrid

O Real lidera o Campeonato Espanhol, mas faz uma temporada de altos e baixos. Para chegar até as quartas de final da Copa do Rei, o clube merengue eliminou o Deportiva Minera, por 5 a 0, e o Celta de Vigo, por 5 a 2, nas fases anteriores.

Contudo, a equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Espanyol, em La Liga, no duelo que marcou um desentendimento de Vini Jr com Ceballos e Fran García.

O técnico Carlo Ancelotti segue com alguns problemas no elenco para o jogo desta quarta-feira. Isto porque Carvajal, Militão e Rudiger, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Camavinga aparece como dúvida.

Por fim, a expectativa é que Mbappé e Bellingham sejam preservados para o duelo fora de casa.

Leganés x Real Madrid

Quartas de final da Copa do Rei da Espanha

Data e horário: quarta-feira, 05/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Municipal de Butarque, em Leagnés (ESP).

Leganés: Soriano; Altimira, Rosier, González, Nastasic e Cruz; Raba, Neyou, Tapia e Rodríguez; De La Fuente. Técnico: Borja Jiménez.

Real Madrid: Lunin; Vázquez, Tchouaméni, Asencio e Mendy; Ceballos e Modric; Arda Guler, Brahim Diaz e Vini Jr; Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP).

