Bayer Leverkusen x Colônia: onde assistir e escalações

A bola volta a rolar na Copa da Alemanha. Nesta quarta-feira (5), o Bayer Leverkusen recebe o Colônia às 16h45 (de Brasília), na BayArena, pelas quartas de final do torneio mata-mata mais importante do futebol alemão. Quem vencer garante vaga na semifinal. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Bayer Leverkusen

Atual campeão da Copa da Alemanha, o Leverkusen faz mais uma grande temporada sob o comando do técnico Xabi Alonso e vai em busca do bicampeonato. Além disso, a equipe vem de grandes vitórias sobre o Bayern de Munique e o Sparta Praga, na Champions, que garantiu a equipe nas oitavas de final da principal competição de clubes do planeta.

Outro número positivo do Leverkusen na temporada é que o time chegou à marca de 10 vitórias consecutivas como mandante após bater o Hoffenheim no último final de semana, pelo Campeonato Alemão.

Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Xabi Alonso não poderá contar com Nathan Tella, baixa de última hora por motivo de lesão. Ao mesmo tempo, Martin Terrier e Jeanuel Belocian, lesionados, estão fora pelo restante da temporada.

A tendência é que o Leverkusen entre em campo com algumas alterações para preservar peças importantes do elenco para o decorrer da temporada.

Como chega o Colônia

Por outro lado, o Colônia disputa a segunda divisão do futebol alemão, mas briga pelo título da Bundesliga 2. Isto porque o time é o líder isolado da competição e está no caminho para retornar à elite. Além disso, o Colônia vem de uma vitória de virada sobre o Eintracht Braunschweig.

Apesar do bom momento, o Colônia enfrenta uma série de desfalques para encarar o Leverkusen. Isto porque Jacob Steen Christensen, Matthias Olesen, Luca Kilian, Mark Ut e Tim Lemperle, lesionados, são baixas confirmadas nesta quarta-feira.

Bayer Leverkusen x Colônia

Quartas de final da Copa da Alemanha

Data e horário: quarta-feira, 05/02/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: BayArena, em Leverkusen (ALE).

Bayer Leverkusen: Matej Kovar; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Piero Hincapie e Jeremie Frimpong; Robert Andrich, Granit Xhaka e Jonas Hofmann; Florian Wirtz e Patrik Schick. Técnico: Xabi Alonso.

Colônia: Marvin Schwaebe; Timo Huebers, Joel Schmied, Dominique Heintz, Jusuf Gazibegovic e Leart Paqarada; Dejan Ljubicic, Eric Martel, Gian-Luca Waldschmidt e Damion Downs; Linton Maina. Técnico: Gerhard Struber.

