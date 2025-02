Portuguesa-RJ x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Motivado pelo título da Supercopa do Brasil, o Flamengo enfrenta a Portuguesa-RJ, às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, porém, irá poupar os titulares do jogo contra o Botafogo, do último domingo. Assim, a equipe de Filipe Luís terá apenas reservas em campo. Do outro lado, a Lusinha vai com o que tem de melhor para o confronto e busca surpreender os adversários.

Atualmente, o Flamengo está na quinta posição na tabela de classificação do Campeonato Carioca. Com dez pontos, o Fla precisa vencer os próximos confrontos para voltar ao G4 e se classificar para as semifinais do torneio. A Portuguesa-RJ, no entanto, ocupa a 11ª posição, com seis pontos, e vem de quatro derrotas consecutivas.

Onde assistir

A partida entre Portuguesa e Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, terá a transmissão do Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

Como chega a Portuguesa

A Portuguesa vai tentar surpreender o Flamengo no Parque do Sabiá. O técnico Evaristo Piza tem ao menos um novo problema para esta rodada do Campeonato Carioca: Ian Carlo, expulso no último jogo, é baixa certa. A tendência é que o treinador não realize grandes mexidas no XI inicial. João Paulo, por outro lado, volta ao time. A equipe da Ilha do Governador precisa vencer para permanecer na elite do Campeonato Carioca.

Como chega o Flamengo

Após título da Supercopa do Brasil, o técnico Filipe Luís decidiu poupar todos os titulares do Flamengo para o duelo do estadual. A ideia é dar mais tempo para os titulares se recuperarem fisicamente e estarem à disposição para o clássico contra o Fluminense. Além disso, o fato de o jogo estar marcado para o Estádio do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais, também ajudou na decisão do treinador.

Por outro lado, o Flamengo relacionou os jogadores que retornaram a pouco tempo de lesão. São eles: Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Arrascaeta. Os atletas não começaram o jogo contra o Botafogo entre os titulares e, portanto, viajam para Minas Gerais com a delegação.

PORTUGUESA-RJ x FLAMENGO

8ª rodada da Taça Guanabara (Fase inicial do Campeonato Carioca)

Data-Hora: 5/2/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

PORTUGUESA-RJ: Vinicius Machado; Lucas Mota, Thomás Kayck, Victor Pereira, Iran, Marcus Vinícius; Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Joãozinho (Romarinho) e Hélio Paraíba (Lohan). Técnico: Evaristo Piza.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Daniel Sales, João Victor, Cleiton (Danilo), Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Guilherme Gomes (Arrascaeta); Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Juninho. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Juan Motta Cidri

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

