Edmundo critica diretoria do Vasco e manda recado para Pedrinho: ‘A diretoria parece que dormiu’

O Vasco passou as últimas semanas negociando com o atacante Bruma, mas o jogador foi anunciado como reforço do Benfica, de Portugal. A situação deixou Edmundo, ex-jogador do clube, bastante irritado, e ele não hesitou em criticar a diretoria vascaína.

Em seu canal no YouTube, “MundoEd”, Edmundo questionou a postura da diretoria e fez um alerta ao presidente Pedrinho.

“A diretoria parece que dormiu, bobeou nessa negociação com o Bruma. Eu nunca fui muito fã do Marcelo Sant’Ana, embora não o conheça muito bem. Acho que ele é meio lento no mercado. Nunca fui a favor desse modelo de negócio, onde temos um diretor de futebol. Acho que o Pedrinho precisa assumir mais a frente e tomar as decisões mais importantes. Se não for assim, as críticas acabam recaindo sobre ele”, afirmou Edmundo.

O ex-jogador ainda pediu mais assertividade da diretoria do Vasco no mercado de transferências.

“Gosto muito do Pedrinho e do Felipe, mas tenho uma visão diferente. Eu seria mais agressivo e mais determinado. Me colocaria mais à frente nas decisões. Eu gostava muito quando um dirigente vinha até mim, apertava minha mão, olhava nos meus olhos e dizia que queria que eu jogasse naquele time. Se o Pedrinho fizesse isso, acho que geraria menos transtornos”, concluiu.

