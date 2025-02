R$ 22 milhões na garagem e mais no pulso: mergulhe nos luxos de Memphis Depay

Memphis Depay é um astro dentro de campo e um popstar fora dele. Do estilo de vida musical ao relacionado à moda, o craque do Corinthians ainda chama atenção com outra de suas paixões: carros. Quase um colecionador, o atacante acumula cerca de R$ 22 milhões em veículos na garagem.

O neerlandês lida de forma bem seletiva quando o assunto é carro. Sua última aquisição, por exemplo, é uma das 150 unidades fabricadas no mundo e trata-se de uma Mercedes Maybach by Virgil Abloh. Avaliado em cerca de R$ 3 milhões, o veículo ficou na garagem da residência de Madrid de Memphis, visto que a legislação brasileira não permitiu a entrada no país.

Depay ainda guarda outros dois modelos mais caros em relação aos mencionados acima. O automóvel mais exorbitante de sua garagem, uma Ferrari SF90, custa aproximadamente R$ 6 milhões, enquanto o Mansory Rolls-Royce Wraith está avaliado em R$ 3,6 milhões. A Lamborghini vale os mesmos R$ 3 milhões da Mercedes Maybach.

Engana-se quem acha que para por ai. O atacante do Corinthians ainda acumula uma Mercedes Maybach S650 Conversível na cor vinho, avaliada em R$ 2,1 milhões, e outro modelo Rolls-Royce, o Cullinan, de quase R$ 2 milhões. Já o Audi Rs6 aparece como mais ‘modesto’ da coleção, no valor de R$ 650 mil.

Viagens ao redor do mundo

O astro trata os veículos como xodós e faz questão de personalizá-los de acordo com seu gosto. Em dado momento, por exemplo, ele pilotou uma Mercedes totalmente camuflada de vermelho. Ainda de acordo com o ‘Extra’, Memphis também contrata empresas de frete capazes de transportar os automóveis em viagens ao redor do mundo.

Relógios de luxo

Mas seu encanto não se resume apenas a carros, ele também se considera um aficionado por relógios – outro assunto que ele não faz questão de economizar. Em sua apresentação no Corinthians, por exemplo, o atacante ostentou um Audemars Piguet Royal Oak, de 41mm com diamantes brancos cravejados em ouro rosa 18k e tratado como obra-prima da relojoaria. A pela custa cerca de R$ 2 milhões.

Ele também já usou outros modelos como Richard Mille RM 029 Polo Club Saint-Tropez (R$ 736.6 mil a R$ 2.1 milhões) e Rolex Cosmograph Daytona (de até R$ 953 mil).

Memphis Depay na capa da GQ Brasil

Depois de lançar um clipe com MC Hariel, o atacante também atacou de modelo e postou para revista GQ Brasil. O local escolhido? A quadra da Gaviões da Fiel, um de seus lugares favoritos em São Paulo.

“Acho a cidade incrível! Realmente gostei daqui. Vejo muita arte, inclusive no concreto das ruas, muitas coisas acontecem por aqui. Quero aprender mais, me comunicar melhor não só com meus parceiros de time, mas também com pessoas daqui”, disse à revista.

Memphis ainda detalhou parte de sua rotina e vivência na capital paulista. Contou que gosta de frequentar os restaurantes italianos da cidade e de visitar a Pnacoteca do Estado, na região da Luz. Mas o verdadeiro encanto veio das arquibancadas da Neo Química Arena.

“Nunca vivenciei algo assim. O estádio inteiro joga junto. Quando a torcida começa a pular, não vem só uma parte, vem o estádio inteiro. Vejo torcedores muito fiéis ao clube, que fazem de tudo. Mostram grande admiração e respeito aos jogadores, algo realmente muito bonito”, completou.

