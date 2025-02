‘NeyDay’: Neymar recebe série de homenagens de aniversário nas redes sociais

A quarta-feira chegou trazendo mais um ‘NeyDay’ para conta, mas desta vez com uma data registrada há 33 anos no BID. Isso porque Neymar celebra mais um ano de vida neste dia 5 de fevereiro e, assim como ocorreu em sua apresentação no Santos, recebeu uma série de homenagens nas redes sociais. A data marca, ainda, a reestreia do ídolo nos gramados da Vila Belmiro.

Neymar da Silva Santos, pai do camisa 10 santista, foi um dos primeiros a se declarar ao filho nas redes sociais. O empresário usou um registro da apresentação emblemática do craque na Vila Belmiro para prestar uma homenagem à nova fase do jogador.

“Só Deus abe quanto amor e felicidade existia neste abraço! Não há palavras para descrever o que senti. Ali, como você mesmo falou certa vez, estava sendo “seu pai na plenitude”. Te amo, filho! Estaremos sempre juntos! Feliz aniversário! E celebre muito no lugar que você mais ama estar… em um estádio de futebol”, escreveu o pai.

Nadine Gonçalves, por sua vez, escolheu uma foto do astro santista acompanhado de seus três netos – Davi Lucca, Mavie e Helena. A mãe do craque aproveitou a homenagem para enviar boas energias à reestreia do filho no clube de coração.

“Parabéns! Estou aqui para te desejar felicidades e muita saúde para a sua vida! Vida que Deus te deu para viver o melhor desta terra, e junto deu-te, a Marca da Promessa. Desejo não só parabéns, mas que hoje você comemore não só o seu niver, mas também um retorno ao time do seu coração. Que Deus permita o melhor para você”, dizia um trecho da mensagem.

Bruna Biancardi também usou seu perfil para deixar uma mensagem ao amado. Ela, inclusive, aproveitou a oportunidade para revelar o nome da segunda filha do casal.

Instituto Neymar Jr.

O perfil do projeto social do craque também prestou homenagem não só ao aniversário mas à importância dele “no coração de cada criança do Instituto que leva seu nome”.

“Dia de festa, e não poderíamos deixar de celebrar essa data tão especial! Você não é só um ídolo nos campos, mas também um gigante no coração de cada criança do Instituto que leva seu nome. Cada sorriso, cada abraço e cada palavra neste vídeo carregam todo o carinho e gratidão que sentimos por você”.

“Você nos inspira a sonhar alto, a nunca desistir e a acreditar que, com esforço e dedicação, tudo é possível! Que seu dia seja repleto de alegria, amor e muitas conquistas, assim como você faz por tantas pessoas. Feliz aniversário, nosso craque dentro e fora do campo”, escreveu o perfil.

Reestreia no Santos

Santos e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam às 21h35 desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Paulistão. A reestreia do ídolo santista, após 12 anos desde seu último jogo no estádio, foi confirmada pelo técnico Pedro Caixinha durante coletiva de imprensa no último sábado. A tendência é que o camisa 10 atue inicialmente por cerca de 30 minutos.

