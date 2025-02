Benfica nega empréstimo, e Botafogo faz proposta de compra por Rollheiser

O Botafogo apresentou uma proposta ao Benfica para contratar o meia-atacante Benjamín Rollheiser, de 24 anos. O Alvinegro viu o clube português recusar uma oferta de empréstimo gratuito com opção de compra em 10 milhões de dólares, caso disputasse ao menos 70% dos jogos. Outro que está na briga pelo argentino é o Santos.

Os Encarnados só negociam o atleta, que tem contrato até junho de 2009, em definitivo. Dessa maneira, rejeitou a oferta do Glorioso. Agora, os cariocas ofereceram cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,4 milhões na cotação atual), de acordo com o “ge”. Contudo, a diretoria acredita que os valores não serão suficientes para a contratação.

Rollheiser não vem tendo muitas oportunidades no Benfica. Nesta temporada, disputou 18 partidas, sendo apenas quatro como titular e com 373 minutos em campo. O argentino marcou um gol e deu uma assistência. Apesar disso, o Botafogo vê as tratativas como “difíceis” e o Santos à frente na briga para acertar com o meia-atacante.

O Peixe ofereceu 5 milhões de euros fixos mais 1,5 milhão de euros por cada 15 jogos, até completar 6 milhões de euros. Ou seja, o valor pode totalizar 11 milhões de euros.

Ainda nesta janela de transferências, o Benfica recusou uma proposta de 10 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 61 milhões, de um time dos Estados Unidos.

No início do ano, o Botafogo já buscou um empréstimo para tentar contratar o jogador. No entanto, as conversas não evoluíram. Rollheiser, aliás, é alvo do clube carioca desde os tempos do Estudiantes, quando tentou a contratação, mas o atleta preferiu a ida para o Benfica.

