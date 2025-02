Cristiano Ronaldo ganha estátua na Times Square em seu aniversário de 40 anos

Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial completa 40 anos nesta quarta-feira (5). Trata-se de Cristiano Ronaldo, que ganhou uma estátua em sua homenagem na icônica Times Square, em Nova York. Sendo assim, a imagem possui as cores da seleção portuguesa e exaltam a carreira do atleta.

O português, que leva uma legião de fãs por onde passa, segue na ativa. Atualmente, ele lidera a artilharia da liga saudita, com 15 gols, pelo Al-Nassr. Além disso, persegue a marca do milésimo, visto que possui, no momento, 923 tentos na carreira.

Ao longo do dia, o atleta recebeu diversas homenagens e a estátua é uma delas. Por lá, muitos fãs e admiradores do futebol do português acompanharam a imagem com gritos de “Siuuu”, sua tradicional comemoração.

Após ter construído uma carreira de sucesso, sobretudo no Manchester United e no Real Madrid, o atacante, agora, quer também erguer taças pelo Al-Nassr. Ele foi cinco vezes o melhor do mundo, algo que evidencia tudo que construiu no futebol, tendo fora dele, 648 milhões de seguidores no Instagram.

Com a camisa merengue, Ronaldo estufou a rede 450 vezes, entre 2009 e 2016, com mais de 50 gols em seis temporadas consecutivas. Ele também anotou 28 gols nas 30 partidas que disputou em 2024/25 e foi campeão da Eurocopa de 2016 por Portugal.

