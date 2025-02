Filipe Luís comemora ‘dor de cabeça’ com opções no Flamengo

Em grande fase, o técnico Filipe Luís celebrou mais uma vitória e goleada sob o comando do Flamengo, nesta quarta-feira (5). Desta vez, a vítima foi a Portuguesa, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, em Uberlândia. Em coletiva, o treinador refroçou que procura dar minutagem aos jogadores que estavam com lesões e até mesmo os novos reforços do clube.

“Para um treinador é sempre importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam concorrer pela vaga no time, que eles falem no campo e quem quebra a cabeça sou eu. A gestão quem vai fazer sou eu, os problemas quem vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções”, disse.

Filipe Luís também foi questionado sobre Danilo, que fez sua estreia como titular no Flamengo, nesta qurta-feira. O zagueiro atuou por 90 minutos, mas ainda busca de ritmo de jogo.

“Ele estava treinando em separado na Juventus, mas até dezembro estava jogando como titular e tinha condições. É importante que ele volte a ter minutos, que ele se reencontre e que entenda o que eu quero sobre a linha defensiva, o que eu penso para o zagueiro, todos os conceitos. Que ele vá conhecendo cada vez mais e possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Um jogador que eleva muito o nível”, disse.

Agora, o Flamengo faz clássico com o Fluminense, no sábado (8), às 16h30, no Maracanã. Por curiosidade, o técnico Filipe Luís, desde que assumiu o comando do Rubro-Negro, perdeu apenas para o Tricolor. De lá para cá, foram 19 jogos e dois títulos até o momento.

Outros trechos da coletiva de Filipe Luís

Clássico contra o Fluminense: “Como eu disse, ainda estamos em pre temporada. Tivemos que nos adaptar para a final da Supercopa, mas esses jogadores ainda estão em processo de adaptação ao alto rendimento. Decidimos ir dando minutos de modo gradativo para eles entrarem em ritmo o mais rápido possível, mas com certa segurança. Poderia ter usado os jogadores da final, mas não tem sentido sabendo que teremos 80 jogos na temporada. Mas é difícil falar de time alternativo com os jogadores que entrei em campo hoje. Não considero que estou usando os reservas. Estou usando todo mundo. Como falar em time reserva com Arrascaeta, Juninho, Luiz Araújo, Cebolinha…?”

Luiz Araújo: “Tipo de jogador que cada vez que você precisa dele ele está disponível, eleva o nível do time cada vez que entra. Esses jogadores é que fazem chegar o momento que o treinador precisa tomar decisão. Cada vez que joga é assistência, gol, é decisivo e eleva o nível do time, então com certeza eu fico feliz de ter essa dor de cabeça.

Adaptação do time: “Na minha opinião o jogador é uma máquina de adaptação. Esses atletas estavam de férias, começaram a treinar, alguns vieram de lesões graves e estão somando minutos novamente para o corpo deles se adaptar ao que é o jogo, ao ritmo, à intensidade que o nosso time quer impor, com uma pressão muito forte e aguentar esse jogo de transição… Só no treino a gente não consegue. Esses jogos são importantes para que eles possam somar minutos e, somando as adversidades que existem no jogo com viagem, gramado e com todo tipo de complicação, é melhor ainda para que esses jogadores possam somar minutos e entrarem fisicamente no mesmo ritmo dos que já estão um pouco mais à frente”.

