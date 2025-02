Marcelo, ídolo de Fluminense e Real Madrid, anuncia aposentadoria

Depois da saída conturbada do Fluminense, Marcelo, um dos laterais esquerdos mais importantes de sua geração, anunciou, nesta quinta-feira (6), que irá se aposentar do futebol. Assim, aos 36 anos, o jogador, que é ídolo do Tricolor e do Real Madrid, informou em suas redes sociais que irá pendurar as chuteiras.

“Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar para o futebol. Obrigado por tudo”, disse.

Vale lembrar que o atleta estava sem clube desde o dia 2 de dezembro, quando deixou a equipe de Laranjeiras. Na época, deixou o clube em virtude de um desentendimento com o técnico Mano Menezes durante uma partida com o Grêmio. Ele se queixou que o comandante encostou em seu braço para “fazer média” com a torcida e, no dia seguinte, rescindiu, em comum acordo.

Revelado nas divisões de base do Fluminense, o lateral chegou ao Real Madrid em 2006 e por lá se consolidou como um dos maiores de sua posição, algo que o fez também ser titular da seleção. Por lá, ele se tornou o atleta com mais títulos da história do clube espanhol, com cinco Champions League, seis títulos de La Liga e o tetra do Mundial de Clubes.

Nome no coração da torcida tricolor

Ao retornar ao futebol brasileiro em 2023 depois de uma passagem pelo Olympiacos, marcou cinco gols, deu três assistências. Além disso, venceu o Campeonato Carioca, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Por fim, Marcelo finalizou essa segunda passagem pelo clube do coração com 68 partidas e o sentimento de dever cumprido com duas conquistas continentais.

Dessa forma, pela Seleção Brasileira, foi o dono da posição por oito anos. Disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, além de ter conquistado o título da Copa das Confederações em 2013. Foi medalha de prata (2012) e bronze (2008) dos Jogos Olímpicos.

Títulos de Marcelo

2 Campeonatos Cariocas: 2005, 2023

Uma Conmebol Libertadores: 2023

1 Recopa Sul-Americana: 2024

Uma Copa das Confederações: 2013

1 Superclássico das Américas: 2018

5 Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22

4 Mundiais de Clubes: 2014, 2016, 2017 e 2018

6 Campeonatos Espanhóis: 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22

2 Copas do Rei: 2010/11 e 2013/14

5 Supercopas da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022

3 Supercopas da Uefa: 2014, 2016 e 2017

