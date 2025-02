Vasco tenta reforçar setor ofensivo com atacante ex-Palmeiras e Botafogo

Após negociações frustradas para o setor ofensivo, o Vasco tem um novo alvo nesta temporada de 2025. Trata-se do atacante Erik, ex-Botafogo e Palmeiras, que atualmente defende as cores do Machida Zelvia, do Japão, com vínculo até o fim do ano. A informação é do jornal “O Globo”.

Dessa forma, o Cruz-Maltino planeja uma liberação sem custos e já tem a aprovação da comissão técnica de Fábio Carille, que quer fortalecer o ataque para a sequência do ano.

O jogador, de 30 anos, está desde 2019 no exterior, tendo atuado por Yokohama Marinos, Changchun Yatai e Machida Zelvia e, agora, pretende retornar ao futebol brasileiro. Em solo verde e amarelo, ele também atuou por Atlético-MG e Goiás.

Vale lembrar que recentemente, o clube carioca negociou com Bruma, Cuello e Brian Rodrigues, porém não conseguiu chegar a um acordo com nenhum dos três nomes.

A última cartada que não deu certo foi a do ponta Bruma, ex-Braga e que assinou na última segunda-feira (3) com o Benfica. A negociação estava praticamente certa, mas os Encarnados atravessaram as conversas, levando o atacante de 30 anos.

Antes do “não” do português, o Cruz-Maltino também viu ser recusada a proposta por Brian Rodríguez, do América do México. No início da temporada, Cuello e Canobbio, ex-Athletico, eram nomes que interessavam. Mas os jogadores foram para Atlético-MG e Fluminense, respectivamente.

