Coutinho, do Vasco, sentiu no aquecimento e será reavaliado nesta quinta-feira

O Vasco até saiu na frente diante do Fluminense, no Mané Garrincha, porém não teve uma boa atuação e saiu de campo sem os três pontos. Autor do gol cruz-maltino, Coutinho sentiu um desconforto muscular e deixou o gramado ainda no primeiro tempo do duelo em Brasília, pela 8ª rodada do Carioca.

Dessa forma, o Departamento Médico irá reavaliar o meio-campista no treino marcado na parte da tarde desta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa. Com apenas um minuto de jogo, ele se posicionou bem para receber o passe de Vegetti e estufar a rede do goleiro Fábio, mas aos 30 do primeiro tempo, saiu de campo para a entrada de Payet.

Até porque, o jogador alegou um incômodo na coxa esquerda no aquecimento da partida, conforme revelou o técnico Fábio Carille na coletiva depois do jogo. No entanto, ele realizou mais alguns testes e se sentiu confortável para estar em campo.

“Saber sobre a gravidade é só depois de exame, não tem jeito. Ele sentiu um desconforto no aquecimento, mas fez o teste e se sentiu muito bem. Por isso a confiança de colocá-lo em campo. Mas depois, num movimento normal de jogo, voltou a se queixar. Para ser sincero, não sei nem se foi no mesmo lugar do aquecimento, o jogo acabou agora. Mas foi isso, ele fez o teste, se sentiu muito bem e, por isso, a gente o colocou em campo”, explicou o treinador.

Por fim, o Vasco volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 20h (de Brasília), em Saquarema, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

