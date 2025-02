Neymar compra mansão em condomínio de luxo com imóveis de até R$ 35 milhões

Neymar está de casa nova em Santos. O jogador finalizou a compra de uma mansão em um condomínio de luxo no Morro de Santa Terezinha, no canal 1 da Baixada, de acordo com o Portal Léo Dias. Ney está no Brasil há uma semana e já estreou pelo Santos na quarta-feira (5).

O atacante do Peixe estava a procura de uma residência próxima ao centro de treinamento para facilitar a rotina. Ele está ficando em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, e utilizava um helicóptero para ir até a Vila Belmiro. Dessa forma, não vai mais precisar usar a aeronave.

Ainda segundo o portal, ele deve realizar a mudança nos próximos dias. Vale ressaltar que esse é o 103° imóvel de Neymar na região de Santos e Praia Grande.

No condomínio, uma mansão de 2.800 m² pode ser vendida por até R$ 35 milhões, no entanto, o valor da compra não foi divulgado. O Rei Pelé já morou neste condomínio de luxo.

Mansão em Mangaratiba

A mansão no litoral fluminense, onde o jogador tem ficado nos últimos dias, conta com quadras poliesportivas, piscinas, adega para 3 mil garrafas, boate subterrânea, pista de pouso, heliponto e um lago artificial, que deu dor de cabeça ao jogador.

Outros imóveis de Neymar

Neymar tem um quadrilpex em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O imóvel, portanto, levou três anos para ficar pronto e fica em uma das duas maiores torres do Brasil, com 295 metros de altura. Ele pagou R$ 20 milhões pelo apartamento na planta, e hoje o local vale o triplo. A unidade do Yachthouse Residence Club passa por decoração.

Aliás, Neymar também tem um imóvel no Rio de Janeiro. Ele comprou a mansão que foi de Claudia Raia e Edson Celulari, que fica num terreno de 3.500 m², e tem 1.453 m² de área construída. Conta com quatro suítes, oito banheiros, piscina, sauna, academia, estúdio de música, espaço gourmet com churrasqueira e uma vista panorâmica da Pedra da Gávea. Custou R$ 13 milhões.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.