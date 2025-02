Primogênito de Cristiano Ronaldo comemora aniversário do pai com a camisa do Flamengo

Cristiano Ronaldo Jr., mais conhecido como Robozinho, comemorou o aniversário de 40 anos do pai vestido de… Flamengo. Não há qualquer vestígio que esclareça com precisão qual a relação do jovem com o Rubro-Negro, mas esta não é a primeira vez que ele aparece publicamente com o uniforme do clube carioca.

A imagem foi publicada por Georgina Rodríguez, esposa de CR7 e madrasta do primogênito, que tomou o cuidado de tampar os rostos das outras crianças e deixou apenas o dele exposto. Robozinho, por sua vez, aparece totalmente largado no sofá com o uniforme rubro-negro da temporada 2023.

“Parabéns para o nosso grande amor! Obrigado Deus por ter me presenteado com um homem como você” E obrigado à vida por ter nos presenteado com as vidas que nos dão a maior felicidade, nossa família, nossos filhos. Por uma vida juntos nos abraçando com tanta força. Tudo de bom para o melhor”, escreveu Georgina no post.

Veja foto

*Matéria em atualização