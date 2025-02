Bayern x Werder Bremen: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder com 51 pontos, seis à frente do Leverkusen, o Bayern de Munique recebe nesta sexta-feira, 7/2, o tradicional Werder Bremen, na Allianz Arena. O jogo é pela 21ª rodada da Bundesliga e começa às 16h30 (horário de Brasília). Porém, os bávaros não terão facilidade. O Werder vem fazendo boa campanha e tem 30 pontos.Assim, caso vença, entra na zona de classificação para as ligas europeias.

Onde assistir

Os canais SporTV, CazéTV e OneFootball transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).

Como está o Bayern

O lateral Davies não se recuperou de lesão. Com isso, Raphael Guerreiro segue como titular pelo lado esquerdo. Kovac vem modificando o ataque a cada rodada, mas para esta partida deve escalar o quarteto titular: Sane, Musiala, Coman e Kane. Assim, Olise, Thomas Müller e Gnabry ficam no banco. Como Palhinha está muito bem fisicamente, ele começará o jogo, com Goretzka no banco.

Como está o Werder Bremen

A grande atração do Werder Bremen está no ataque. Afinal, o português André Silva, recém-contratado ao RB Leipzig, está escalado e será o homem de referência na frente, no esquema 3-4-2-1, já que o garoto Keke Topp, de 20 anos, principal joia do elenco, segue machucado. Na defesa, o zagueiro Pieper se recuperou.Assim, está confirmado no trio de zaga.

BAYERN X WERDER BREMEN

21ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 7/2/2025, às 16h30 (de Brasilia)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim e Guerreiro; Kimmich e Palhinha; Sane, Musiala e Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany

WERDER BREMEN: Werder Bremen: Zetterer; Pieper, Veljkovic e Jung; Weiser, Stage, Lynen e Kaboré; Schmid e Ducksch; André Silva. Técnico: Ole Werner

Árbitro: Sören Storks

Auxiliares: Thorben Siewer e Guido Kleve

VAR: Harm Osmers

