Garro volta e deve ser titular do Corinthians contra o São Bernardo

O torcedor do Corinthians já tem data para ver Rodrigo Garro de novo em campo. O principal meio-campista da equipe deve ser titular contra o São Bernardo, na Neo Química Arena, no próximo domingo (09/02), pelo Campeonato Paulista. Ele está totalmente recuperado da sua lesão no joelho esquerdo e terá seus primeiros minutos na temporada.

“O Garro está trabalhando, todo mundo diz que está bem. Não quisemos trazer hoje pelo gramado sintético, mas estamos contentes. Seguramente vai começar a jogar no próximo jogo”, disse Ramón Díaz, após o clássico contra o Palmeiras.

Mais do que a lesão sofrida no joelho, Garro também passava por uma questão psicológica. Afinal, durante as férias, o corintiano se envolveu em um acidente de carro na Argentina que resultou na morte de uma motociclista. Na ocasião, o jogador havia ingerido uma pequena quantidade de álcool e foi indiciado por homicídio culposo. O caso ainda está em curso.

O Corinthians, por sua vez, deu todo o suporte para o meia se recuperar do acidente e poder a performar em alto nível. Nos últimos dias, o jogador participou das atividades com bola, foi ganhando confiança e está em boas condições físicas para fazer sua estreia neste ano.

Aliás, a partida também estará sendo marcada pela troca da numeração de Garro. Afinal, o meia passará a ser o camisa 8 do Corinthians, já que Memphis Depay vestirá a 10. O departamento de marketing tem estruturado uma campanha para a ocasião. A ideia é fazer a torcida aplaudir o argentino e dar o devido reconhecimento ao atleta.

