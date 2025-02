Relatório da Fifa mostra que nunca se gastou tanto como na última janela

Um relatório da Fifa mostrou que nunca se gastou tanto e em tantos jogadores no mercado de inverno do futebol europeu, seja no masculino ou no feminino. Assim, a entidade fez uma balanço sobre a última janela de transferências pelo mundo e mostrou os valores recordes das transações.

De acordo com a principal associação que comanda o esporte com mais aficcionados no mundo, 5863 jogadores, mais 19,1% que em janeiro de 2024, estiveram envolvidos em transferências.

Esses negócios também envolveram valores recordes. Foram mais de 2,26 mil milhões de euros investidos para garantir reforços, mais 57,9% que em janeiro do ano passado.

Além disso, o futebol feminino também teve uma janela de recordes. Foram mais de 5,58 milhões de dólares investidos, um aumento de 180,6% face ao mesmo período de 2024 (mais de 22,6% de transferências internacionais: 455).

Ainda segundo o balanço, ninguém gastou mais que os 598 milhões de euros dos ingleses. Na sequência, foram 284 milhões dos alemães, os 214 dos italianos e os 201 dos franceses. Quem fechou o top 5 não foi um país europeu, mas sim a Arábia Saudita, com 195 milhões de euros investidos.

Por outro lado, a França foi quem mais recebeu, visto que 357 milhões de euros entraram em terras gaulesas. Portugal, por sua vez, aparece em quarto, com ganhos de 170 milhões.

Por fim, o Brasil foi o país que mais jogadores recebeu, 471, numa lista em que Portugal aparece em terceiro, com 207. Em relação às saídas, a Argentina lidera com 255.

