Lucas Halter, do Botafogo, é anunciado pelo Vitória

Nesta sexta-feira (07), o Vitória finalmente confirmou e anunciou a contratação do defensor Lucas Halter, vindo do Botafogo. Ele atuará no Rubro-Negro até o fim da temporada, com opção de compra ao término do contrato. Pelo Alvinegro em 2025, Halter disputou algumas partidas, mas ficou marcado por uma atuação ruim na decisão da Supercopa contra o Flamengo.

Aliás, apesar das críticas recebidas no Botafogo, Halter chega ao Vitória com o respaldo do técnico Thiago Carpini, que o defendeu após a atuação diante do Flamengo. O defensor, no entanto, já está registrado no BID e pode estrear pelo Rubro-Negro.

“Muito se questionou a partida dele na Supercopa. Ele já havia pedido para sair do Botafogo há mais de 30 dias. Esse imbróglio é antigo. Imagina a cabeça do cara que não está mais focado no clube? Ele foi moeda de troca na negociação pelo Jair, que não se concretizou. Era para ser o Tiquinho e o Halter. Ele percebeu que estava fora dos planos, parou de treinar, depois voltou e acabou jogando a final. A cabeça dele não estava lá, estava envolvido em questões para se transferir ao Vitória”, explicou Carpini.

“Halter é um grande jogador e vai elevar o nosso nível. Quando contratamos o Neris, foi a mesma coisa. Lembra o que a torcida do Cruzeiro falou? Vamos com calma”, concluiu o treinador.

Carreira de Halter

Halter, portanto, foi formado nas categorias de base do Athletico-PR e tem passagens pela Seleção Brasileira sub-17 e olímpica. O Botafogo o contratou após seu grande desempenho pelo Goiás em 2023, quando disputou 54 partidas e marcou seis gols.

