Flamengo, Inter, La Liga e outros: reality vira febre e ‘fenômeno Montoya’ invade o futebol

Nos últimos dias só se fala de uma coisa nas redes sociais: Montoya. O participante do reality show espanhol “A Ilha das Tentações virou meme após uma cena de traição viralizar e estourou a bolha por completo. No Brasil, clubes como Flamengo e Internacional entraram na onda e fizeram suas próprias contribuições para o fenômeno. Já no Velho Continente até mesmo a ‘La Liga’ participou.

A intenção do programa é testar a fidelidade dos casais em seus relacionamentos. Assim, eles são colocados em uma ilha, separados, com várias tentações. Ao longo do reality, os participantes se encontram com os apresentadores e têm acesso a imagens do que seus conjugues estão fazendo.

Dessa forma, o participante José Carlos Montoya, viralizou nas redes sociais com a sua reação ao descobrir que sua namorada, Anita, caiu na tentação. Ao ver as imagens da infidelidade, ele sai correndo até o local onde estava sua parceira. Enquanto isso, a apresentadora tenta contê-lo, gritando “Montoya, por favor”.

Portanto, o caso de Montoya deixou de ser um meme apenas entre fãs do reality ou usuários das redes sociais e virou caso esportivo. Para além do futebol, onde já se tornou febre, o meme também atingiu modalidades como tênis, NFL e Fórmula 1. Até mesmo o ‘Time Brasil’ aderiu o fenômeno em seu perfil junto a um registro de Alison dos Santos.

Flamengo e Internacional

No futebol brasileiro, dois clubes já usaram os memes na rede social. O Flamengo, primeiramente, usou uma imagem dos jogadores correndo no treino. Depois, um vídeo em que o técnico Filipe Luís corre para comemoração de um gol.

Já o Internacional usou um lance antigo em que Nilmar sai driblando todo o time do Corinthians até marcar o gol quase dentro da pequena área. A partida aconteceu em 2009.

Tanto nas publicações do Rubro-Negro quanto no post do Colorado, muitos torcedores interagiram com curtidas e comentários. Alguns pegaram a referência de primeiro, enquanto outros não entenderam e questionaram o porque da legenda, mas logo tiveram as explicações.

O meme ‘Montoya por favor’ ‘chegou no futebol internacional. Assim, clubes como Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Ajax e Borussia Dortmund usaram a frase em publicações nas redes sociais. Além de clubes, a La Liga também fez uma publicação de um jogo do Real Madrid. Em todos, a frase foi usada em lance de jogadores que correram em grande parte do campo para fazer um gol ou dar uma assistência.

