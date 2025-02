Botafogo x Madureira: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo passou apuros, mas venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, em duelo realizado no Moça Bonita, na quinta-feira (06). Agora, enfrentará o Madureira neste domingo (09), pela nona rodada do Campeonato Carioca, buscando emplacar uma sequência de bons resultados. O confronto está marcado para as 16h (de Brasília) no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo.

Onde assistir

Band e Canal GOAT transmitem ao vivo.

Como chega o Botafogo

Será que o Glorioso garante de vez sua vaga no G4? O time não disputa a semifinal do Cariocão há dois anos, embora John Textor, dono da SAF alvinegra, admita que as prioridades sejam outras. O Botafogo entra em campo com 12 pontos. Igor Jesus será a referência no ataque sob o comando de Carlos Leiria. Além disso, agora tem o receio de não lesionar mais seus jogadores, algo que ocorreu no jogo anterior com Artur e Bastos.

Como chega o Madureira

Qual a pretensão do time da zona norte carioca? A equipe soma apenas nove pontos e ocupa a nona colocação. Ainda pode sonhar com a classificação, mas arrisca ficar fora até mesmo da Taça Rio. O técnico tem dúvida no ataque entre Hugo Cabral e Renato Henrique.

BOTAFOGO X MADUREIRA

9ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo.

Data e horário: Domingo, 09/02/2025, às 16h (de Brasília)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Ponte), David Ricardo, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Rafael Lobato, Savarino, Matheus Martins; Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria

MADUREIRA: Mota; Cauã Coutinho (Isaías), Marcão, Rodrigo Lindoso, Jean, Evandro; Minho, Wagninho, Marcelo, Wallace; Renato Henrique (Hugo Cabral). Técnico: Daniel Deri

Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares e Wallace Muller Bastos Santos

VAR: Grazianni Maciel Rocha

