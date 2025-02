Com Neymar discreto e Brazão fechando o gol, Santos fica no empate

Com Neymar em campo como titular pela primeira vez desde a sua volta, o Santos visitou o Novorizontino, de Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Viu seu astro bem marcado e o goleiro Brazão fazer uma série de ótimas defesas neste duelo pela 8ª rodada do Paulistão. No fim, 0 a 0, com o Peixe no lucro, já que o time jogou mal, Neymar foi muito discreto, diferente da reestreia, e o Novorizontino dominou a maior parte do tempo. E o Peixe segue na freguesia. Em 11 jogos contra o rival, perdeu seis, empatou quatro e venceu apenas uma vez.

O empate foi bom para o time da casa. O Novorizontino tem 11 pontos no Grupo C, mantendo o segundo lugar e encaminhando bem a sua presença nas quartas de final do Paulistão. Contudo, o Santos acende o sinal amarelo. Com nove pontos, está em terceiro lugar no Grupo B, fora do G2. Afinal, está atrás da Lusa, que tem nove pontos (e mais gols marcados), e do Guarani, que tem dez. Na prõxima roada, o Santos enfrenta o Corinthians

Novorizontino superior no Primeiro Tempo

O Novorizontino começou melhor no ataque, com uma bomba de Dantas para defesa de Brazão e, depois, um chute de Robson, tudo antes dos três minutos. Além disso, fez uma marcação cerrada. Assim, o Santos teve dificuldade em encaixar suas jogadas. Mas teve tudo para marcar quando Pituca recebeu livre pela esquerda, em lançamento de Rincón. Entrou na área, mas chutou nas mãos de Airton. Neymar lamentou. Estava livre pela esquerda. Pituca poderia ter tomado melhores decisões, mas perdeu o gol mais feito do primeiro tempo

Aos 27, o lance mais bonito do jogo. Pablo Diego recebeu na entrada da área, matou no peito e deu um voleio belíssimo. Brazão fez grande defesa. Um minuto depois, novamente o goleiro Brazão foi muito bem em um chute quase à queima-roupa de Robson.

Neymar passou a buscar o jogo, e uma jogada iniciada por ele quase resultou em gol do lateral-esquerdo Vinícius Lira, que apareceu de surpresa no ataque. O chute passou perto. O primeiro tempo seguiu sem gole com o Novorizontino melhor

Santos não encaixa no ataque

No segundo tempo, o treinador Caixinha voltou com Thaciano na frente, na vaga de Soteldo. Mas foi o Novorizontino que quase marcou em duas oportunidades, sempre com Brazão muito bem nas intervenções. Contudo, depois dos dez minutos, o Santos passou a impor mais o seu jogo e teve, em um chute de João Schmidt, a primeira oportunidade na etapa final: Airton voou e mandou para escanteio. As boas jogadas eram pela esquerda com Guilherme, que fez uma etapa de destaque e esteve muito bem, surpreendendo na primeira chance.

Mas o Peixe foi perdendo ritmo, Neymar acabou saindo cansado e o Novorizontino cresceu. Porém, Brazão estava impecável. Defendeu chutes de Pablo Dyego e Frizzo, mantendo o zero no placar.

NOVORIZONTINO 0X0 SANTOS

Campeonato Paulista – 8ª Rodada

Data: 9/2/2025

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Airton; Dantas, Rafael Donato, Patrick e Dantas; Waguininho, Luís Oyama (William Farias, 22’/2ºT), Jean Irmer, Patrick Brey (Frizzo, 22’/2ºT) e Fábio Matheus (Airton Moisés, Intervalo); Pablo Dyego (Rodrigo Soares, 35’/2ºT) e Robson (Nathan Fogaça, 44’/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Gil (João Basso, 29’/2ºT) e Vinicius Lira; Tomás Rincón (Thaciano, Intervalo), Diego Pituca e Neymar (Gabriel Bontempo, 29’/2ºT); Soteldo (João Schmidt, Intervalo), Tiquinho Soares (Lucca Meirelles, 23’/2ºT) e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Gol: –

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, João Basso (SAN)

