Raphinha anota mais um golaço, e Barcelona destrói invencibilidade do Sevilla no Ramon Sánchez

A rodada foi perfeita para caça do Barcelona aos líderes do Campeonato Espanhol. Os Culés precisavam vencer o Sevilla, em pleno Ramon Sánchez, para encurtar a diferença para os arquirrivais Real Madrid e Atlético de Madrid, primeiro e segundo colocado, respectivamente. E assim o fez. O Barça foi dominante sobre os Rojiblancos neste domingo, 9, e venceu o confronto da 23ª rodada por 4 a 1.

O triunfo ratifica o excelente momento do Barça no ano. A equipe de Hansi Flick ainda não sentiu o gosto da derrota em 2025 e, desta vez, contou com gols de Lewandowski, Fermín López, Raphinha e Eric García para sustentar a marca. Além disso, os culés encerraram o período de invencibilidade dos Rojiblancos sob seus domínios – que perdurava desde novembro do ano passado.

O jogo

Barcelona e Sevilla mostraram suas credenciais logo no início da partida, com menos de dez minutos. O Barça contou com o retorno triunfal de Lewandowski para inaugurar o placar, no rebote, aos 6′. Yamal recebeu a cobrança de escanteio curto e acionou Raphinha no meio campo, que cruzou para área e encontrou Martínez. O zagueiro, então, escorou de cabeça, e o camisa 9 só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol.

Mas não nem tempo de sentir o gostinho da vantagem. Isso porque o Sevilla respondeu prontamente e empatou no lance seguinte, em um contra-ataque letal aos oito minutos. A bola percorreu o meio campo até chegar os pés de Ñíguez dentro da área, o volante cruzou e Vargas, sozinho na trave esquerda, deixou tudo igual no marcador.

E o jogo percorreu assim – lá e cá – até o fim da primeira etapa. O Barcelona até conseguiu ter um domínio maior da partida e levou mais perigo ao gol adversário, principalmente com Yamal aos 35′. Após uma jogada mano a mano com o zagueiro adversário astro finalizou forte e a bola passou raspando, mas, em contrapartida, o time também sofreu riscos. Não à toa, foi do Sevilla um dos lances mais bonitos: uma bicicleta de Lukébakio. Vargas fez a jogada toda pela esquerda e cruzou para área, o camisa 11 posicionou o corpo e meteu uma bike perigosa no cantinho, que parou nas mãos de Szczesny.

Atropelo do Barcelona

O que se figurava como domínio, virou atropelo na segunda etapa. O Barça teve pressa e decidiu o confronto com menos de dez minutos da etapa final – ou 55′ no geral. Pedri recebeu no meio de campo e cruzou a bola para dentro da área, Fermín López aproveitou a falha defensiva, subiu livre de frente para o goleiro, e colocou os culés novamente em vantagem. O Sevilla quase prometeu outro empate relâmpago com Vargas, mas dessa vez não saiu do ‘uh’.

Eis que aos nove minutos apareceu Ele: Raphinha. No auge da temporada mais histórica da carreira, o atacante promoveu mais um golaço para mostrar que quer mesmo brigar pelo melhor do mundo. Cubarsí acionou o camisa 11, que no ‘jeitinho brasileiro’ driblou a marcação, puxou para perna direita e bateu colocado no alto do gol de Nyland para fazer o terceiro dos visitantes.

Os comandados de Flick já tinham tudo bem resolvido quando López, autor do segundo gol, acabou expulso por uma entrada com pé alto em Sow. O volante recebeu vermelho após revisão do VAR.

Calendário do Barcelona

A equipe de Flick recebe o Rayo Vallecano na próxima segunda-feira, 17, pela 24ª rodada da La Liga, às 17h (de Brasília). Na sequência, quarta-feira, 19, encara o Espanyol pela semifinal da Copa da Catalunha.

O Sevilla, por sua vez, encara o Real Valladolid fora de casa no próximo domingo, 16, às 12h15 (de Brasília), pela La Liga.

Jogos da 23ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (7/2)

Rayo Valllecano 1×0 Valladolid

Sábado (8/2)

Celta 3×2 Betis

Athletic Bilbao 2×0 Girona

Las Palmas 1×2 Villarreal

Real Madrid 1×1 Atlético de Madrid

Domingo (9/2)

Alves 0x1 Getafe

Valencia 2×0 Leganés

Real Sociedad 2×1 Espanyol

Sevilla 1×4 Barcelona

Segunda-feira (10/2)

Mallorca x Osasuna