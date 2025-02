Real Madrid confirma lesão de Vázquez e tem nova baixa para enfrentar o City

O Real Madrid confirmou, através de nota oficial, a lesão muscular do lateral-direito Lucas Vázquez. Sendo assim, o espanhol é desfalque confirmado para enfrentar o Manchester City, pelos playoffs da Champions League, e sequer acompanha a delegação merengue em ida à Inglaterra.

Vázquez alegou dores na perna esquerda ao deixar o gramado aos 35 minutos do empate com o Atlético de Madrid, no sábado, 8, pela La Liga. Após a realização de exames, ficou constatada a lesão muscular e ainda não há previsão de retorno aos gramados. Informações da imprensa local indicam que o lateral pode desfalcar o time por até três semanas. Ou seja, é dúvida até mesmo para o duelo da volta contra o City.

A lesão de Vázquez interfere diretamente no planejamento de Ancelotti, visto que o técnico o tem como um dos líderes do time. Além disso, o espanhol se tornou a quinta baixa dos merengues só no setor defensivo: junto a Alaba, Rudiger, Éder Militão e Carvajal.

Nota e relacionados do Real Madrid

“Depois dos exames realizados hoje em nosso jogador Lucas Vázquez pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no ísquio da perna esquerda. Causa desfalque para o jogo de Manchester. Pendente de evolução”, anunciou a comunicação do clube merengue.

Relacionados para o confronto

— Goleiros: Courtois, Lunin e Sergio Mestre.

— Defensores: Vallejo, Fran García, Mendy, Jacobo, Asencio e Lorenzo.

— Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Güler, Ceballos e Chema.

— Atacantes: Vinicius Junior, Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim Gíaz e Gonzalo.

Playoffs da Champions

Nesta fase, 16 equipes se enfrentam em busca de uma vaga às oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA, mas apenas oito avançam. O torneio já conta com as seguintes equipes classificadas: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

O duelo contra o Manchester City abre o confronto dos playoffs no dia 11 de fevereiro, no Etihad Stadium, a partir das 17h. A volta está marcada para o dia 19 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, pelo mesmo horário.

