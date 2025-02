Empresa promete melhorias no gramado do Maracanã para Flamengo x Vasco

Mesmo com a pausa, o gramado do Maracanã recebeu duras críticas após o clássico Fla-Flu do fim de semana. Os zagueiros Thiago Silva e Léo Pereira, o lateral Guga e os técnicos Mano Menezes e Filipe Luís reclamaram do piso. No entanto, a empresa Greenleaf, responsável pelo gramado, explicou como funciona o processo e afirmou que para o jogo entre Flamengo e Vasco as condições estarão melhores.

A Greenleaf reforçou que o campo é híbrido: 10% dele é sintético, costurado a cada dois centímetros de grama natural em toda a extensão. O gramado, aliás, sobe entre 1cm a 1,5cm a cada ano por meio da aplicação da areia para o nivelamento. A partir disso, é feita a raspagem para deixar a fibra exposta novamente para ter a eficiência: manter a estabilidade e resistência do solo. É por este motivo que há a sensação do gramado mais duro. As informações são do “ge” e “Uol”.

Na sequência, a empresa afirmou que o gramado híbrido já é mais duro do que o natural. Para evitar uma sensação maior do jogador, a empresa aplica um processo de descompactação no campo com uma frequência maior.

Diante das críticas, a Greeanleaf, afinal, fará novas descompactações até o fim de semana. Além disso, a empresa prometeu um gramado mais macio principalmente para o clássico entre Flamengo e Vasco, no sábado, às 16h30 (de Brasília).

Próximos jogos no Maracanã:

– Flamengo x Botafogo (12/02)

– Flamengo x Vasco (15/02)

– Fluminense x Nova Iguaçu (16/02)

– Flamengo x Maricá (22/02)

– Fluminense x Bangu (23/02)

