Flamengo terá reunião para concretizar venda de Lorran

O Flamengo deve concretizar a venda do atacante Lorran, nesta terça-feira (11). Afinal, os dirigentes do CSKA (RUS) desembarcam no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (10) e irão se reunir com a diretoria do Rubro-Negro na terça (11) para fechar a compra do atleta. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O CSKA pretende pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o clube europeu melhorou a forma de pagamento para convencer o rubro-negro. Há uma semana, o clube russo enviou o contrato, e o Fla debateu os detalhes da minuta de contrato. Tudo será definido na reunião nesta terça-feira.

Lorran, aliás, não ficou à disposição para a Supercopa e não faz mais parte dos planos do técnico Filipe Luís. O Rubro-Negro tem apenas 70% dos direitos econômicos de Lorran – os outros 30% são do Madureira.

O jogador de 18 anos soma 35 jogos com a camisa do Flamengo, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Em agosto do ano passado, o Fla renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões).

