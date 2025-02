Defensor Sporting x Monagas (Libertadores): Onde assistir, escalações e arbitragem

Defensor Sporting e Monagas jogam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela partida de volta da primeira fase da Libertadores 2025. O jogo de ida, na Venezuela, terminou com vitória do Monagas por 2 a 0. Assim, o time visitante se classifica mesmo se perder por um gol de diferença. Caso o Defensor Sporting vença por dois gols, a decisão irá para os pênaltis. Se os uruguaios vencerem por três ou mais gols, avançam diretamente. Quem passar de fase enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai.

O vencedor deste duelo enfrentará, na próxima fase, o Cerro Porteño. Além deste confronto, há mais dois jogos pela 1ª fase: El Nacional-EQU x Blooming-BOL (na ida o Blooming venceu por 3 a 2) e Alianza-PER x Nacional-PAR Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) (1 a 1 na ida). Cada um dos seis times já garantiu uma premiação de US$ 400 mil (2,34 milhões). Porém, os três que avançarem asseguram mais US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões).

Onde assistir

A Paramount+ transmite com exclusividade este duelo em Montevidéu a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Defensor Sporting

Na vitória sobre o River Plate uruguaio pelo Campeonato Nacional no fim de semana, o técnico manteve a base na defesa e no ataque, mas modificou os jogadores do meio de campo. Para este duelo, ele volta com força máxima. É provável que jogue com três homens de frente. Soldano e Montoya serão titularees mas o apoiador Altez deve ceder a vaga. Biscayzacú ou Diego Abreu (filho de Loco Abreu) estão cotados.

Como chega o Monagas

O Monagas vem de derrota no Campeonato Venezuelano para o Estudiantes de Mérida por 2 a 0. Contudo, nesta partida, o técnico Johnny escalou um time de reservas, visando preservar a forma física para o jogo desta terça-feira. Apenas dois titulares participaram da partida.

A expectativa é que o time seja o mesmo que iniciou o jogo de ida. No entanto, não se pode descartar a possibilidade de o treinador fazer uma alteração, tirando um dos atacantes para reforçar o meio de campo. Nesse caso, Basante pode começar no banco, dando lugar a Lovera.

DEFENSOR SPORTING X MONAGAS

1ª Fase Eliminatória da Libertadores- volta

Data e horário: 11/2/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

DEFENSOR SPORTING: Dawson; Furtado, De los Santos, Juan Viacava e José Ignacio Álvarez; Soría, Juan Manuel Jorge, ALtez (Biscayzacú ou Diego Abreu); Franco Soldano e Montoya . Técnico: Alvaro Navarro

MONAGAS: Olivares; Iñiguez, Piris, Manrique e Henry; Romero, Macelli, Caraballo e Gallardo, Basante (Lovero) e Tomás Rodríguez. Técnico: Jhonny Ferreira

Árbitro: Kevin Ortega (PER),

Auxiliares:Michael Orue e Jesus Sanchez (PER

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.