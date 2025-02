São Paulo não aproveita vantagem em campo e fica no empate com a Inter de Limeira

Pouco mais de 48 horas depois, o São Paulo enfrentou uma situação parecida no Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (10), o Tricolor empatou a Inter de Limeira sem gols em Brasília. Assim como na derrota contra o Bragantino, o time são-paulino jogou a segunda etapa toda com um jogador a menos.

Com o resultado, o São Paulo segue na liderança do Grupo C, com 14 pontos, mas perdeu a chance de se aproximar da classificação. Já a Inter é a lanterna do Grupo A, com seis pontos, mas saiu da zona de rebaixamento na tabela geral.

Sem o asterisco na tabela, as duas equipes terão pouco tempo de descanso. Na quinta-feira (10), o São Paulo segue em Brasília, para enfrentar o Velo Clube. Já o Leão recebe o Palmeiras no Major Levy Sobrinho.

São Paulo fica em vantagem numérica novamente

A partida começou com pouco espaço para o Tricolor. O São Paulo teve sua primeira oportunidade na bola parada, em cobrança de falta Lucas Moura, que foi para falta. A Inter conseguia fazer uma forte marcação e conseguiu criar oportunidades. Eduardo roubou a bola de Ferreira, fez boa jogada pela direita e só não marcou porque Rafael salvou. O goleiro tricolor brilhou novamente, em chute de fora da área de Albano, no canto.

O Tricolor reagiu e criou oportunidades na primeira etapa. Ferreira recebeu na meia-lua e chutou para a defesa de Igo Gabriel. Depois, após boa troca de passes, Igor Vinicius cruzou na área e Calleri cabeceou por cima do gol.

Já nos minutos finais, Igor Vinícius puxava um contra-ataque e Juan Tavares acertou um carrinho por trás. O árbitro marcou a falta e apresentou o amarelo. Porém, após revisão do VAR, o juiz voltou atrás e apresentou o cartão vermelho ao lateral. Mais uma vez, o São Paulo ficava com um a mais em campo.

Tricolor não aproveita e vacila mais uma vez

Com um a mais, a pressão do São Paulo era inevitável. A primeira oportunidade, mais uma vez, foi na bola parada. Enzo Díaz cobrou falta, a bola desviou na barreira e passou tirando tinta da trave. Depois, Ferreira fez uma grande jogada individual pela esquerda e parou em mais uma defesa de Igo Gabriel.

Apesar da vantagem, somente depois dos 30 minutos o São Paulo conseguiu criar boas oportunidades. Após cruzamento na área, Calleri tentou uma puxeta e mandou na rede por cima. Quem também fez a bola subir demais foi Enzo Díaz, após cruzamento de Cédric Soares. Depois, em cruzamento, a bola sobrou limpa para Arboleda, que, na pequena área, chutou para fora.

Na sua oportunidade isolada, a Inter de Limeira chegou com Ruan Ribeiro, que assustou Rafael em chute de fora da área. O São Paulo deu o troco no minuto seguinte, em arremate de longe de Lucas Ferreira, que parou em defesa de Igo Gabriel. Só que faltaram os espaços e o Tricolor chegava apenas com cruzamentos.

Além dos 50′, Lucas Moura fez boa jogada e a bola sobrou para Ryan Francisco, que chutou mascado para defesa do goleiro. Sem gol, o São Paulo ficou no empate em Brasília e as vaias formaram corno no Mané Garrincha.

SÃO PAULO 0 X 0 INTER DE LIMEIRA

Campeonato Paulista – 1ª Rodada

Data: 10/02/2025 (segunda-feira)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Público: 10.060 torcedores

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vínícius (Cédric Soares, 22’/2ºT), Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson (Ryan Francisco, 22’/2ºT) e Oscar; Lucas Moura, Ferreira (Lucas Ferreira, 22’/2ºT) e Calleri (André Silva, 36’/2ºT). Técnico: Luis Zubéldia.

INTER DE LIMEIRA: Igo Gabriel; Eduardo, Felipe Albuquerque, Carlão (Ramon, 21’/2ºT) e Juan Tavares; Alysson Dutra (Maurício, 29’/2ºT), Marlon e Bernardo; Albano (Juninho, 29’/2ºT), Alex Sandro (Pablo Diego, 6’/2ºT) e Rhuan (Ruan Ribeiro, 6’/2ºT). Técnico: Felipe Conceição.

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Ricardo Pavanelli Lanutto

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões Amarelos: Pablo Maia (SPFC); Marlon, Bernardo e Carlão (INT)

Cartão Vermelho: Juan Tavares (INT)

