Pedro tem avanço em recuperação e pode voltar ao Flamengo antes do esperado

Em recuperação da lesão no joelho, Pedro mostra um avanço considerável nas atividades do Flamengo. Com isso, o artilheiro do time em 2024 tem chance de ficar à disposição no fim de março. O clube não confirmou oficialmente, mas trabalha para o retorno do camisa 9. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

A previsão inicial era que Pedro só voltasse a jogar em junho para a disputa do Mundial de Clubes. No entanto, a recuperação do atacante avançou de forma surpreendente. Assim, ele pode atuar pelo Campeonato Brasileiro. No fim janeiro, aliás, o Rubro-Negro soltou um vídeo do camisa 9 fazendo atividades no campo e animou os torcedores.

No cenário atual, se tudo caminhar bem, Pedro vai poder defender o Flamengo já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 29 de março. A notícia é muito boa para o técnico Filipe Luís, que vai voltar a contar com o principal artilheiro da equipe no último ano.

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há cerca de quatro meses e meio, no dia 4 de setembro de 2024. Na ocasião, o atacante estava a serviço da Seleção Brasileira. Após a lesão, o centroavante desfalcou o Flamengo no restante da temporada e vai ficar fora de em mais jogos. No ano passado, Pedro marcou 32 gols em 45 jogos e vivia sua temporada mais artilheira.





Pedro quer voltar o mais rápido possível ao Flamengo

Em dezembro, mais especificamente na despedida de Adriano Imperador, no Maracanã, Pedro conversou com a imprensa e afirmou que a recuperação estava avançada. No entanto, ele não definiu prazo para a volta aos gramados.

“São três meses e meio da cirurgia. A recuperação está avançada. Não tem como antecipar a volta por causa da cicatrização. Mas estou muito bem, com a minha família. Buscando voltar o mais rápido possível”, disse o artilheiro do Flamengo na época.

