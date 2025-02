Celtic x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nos playoffs da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (12), Celtic e Bayern de Munique se enfrentam às 17h (de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, no primeiro duelo entre as equipes nesta fase que antecede as oitavas de final da principal competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Celtic

O time escocês vive um bom momento na temporada, com três vitórias seguidas, e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para construir um bom resultado diante do poderoso Bayern de Munique. Dessa maneira, o Celtic almeja voltar às oitavas de final da Champions após 12 anos. Na fase de liga, a equipe encerrou na 21ª posição.

Além disso, o Celtic é o líder isolado do Campeonato Escocês e está a passos largos para mais um título nacional. Isto porque a vantagem para o vice-líder Rangers é de 13 pontos.

Contudo, o técnico Brendan Rodgers tem dois desfalques confirmados para o jogo desta quarta-feira. Daizen Maeda, expulso diante do Young Boys na última rodada da fase de liga, vai cumprir suspensão, enquanto James Forrest, lesionado, fica fora do time até o fim de fevereiro.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern de Munique terá que passar pelos playoffs da Champions para se confirmar entre um dos favoritos ao título da principal competição de clubes do futebol europeu. Após um início decepcionante na competição os bávaros venceram os últimos quatro duelos e confirmaram a vaga nos playoffs ao encerrar a fase de liga na 12ª posição.

Assim, o líder do Campeonato Alemão quer confirmar o favoritismo diante do Celtic para avançar de fase. O Bayern tem 54 pontos na Bundesliga, com oito de vantagem para o vice-líder Bayer Leverkusen.

Nesta quarta-feira, o técnico Kompany, no entanto, precisa superar alguns desfalques. Isto porque o goleiro Daniel Peretz, o lateral-esquerdo Alphonso Davies e o meia Palhinha, lesionados, são baixas confirmadas na equipe.

Celtic x Bayern de Munique

Playoffs da Champions 2024/25 (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 12/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Celtic Park, em Glasgow, na Escócia.

Celtic: Kasper Schmeichel; Alistair Johnston, Carter-Vickers, Auston Trusty e Greg Taylor; Arne Engels, Callum McGregor e Reo Hatate; Nicolas Kuhn, Adam Idah e Yang. Técnico: Brendan Rodgers.

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim e Raphael Guerreiro; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic; Kingsley Coman, Jamal Musiala e Michael Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP).

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP).

